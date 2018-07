Nowa Ordynacja podatkowa 2020 - ma być mniej kontroli firm

Zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych m.in. dzięki mniejszej liczbie kontroli firm, a zarazem większa skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków - takie mają być skutki nowej Ordynacji podatkowej, której projekt MF skierowało właśnie do konsultacji i uzgodnień.

Nowa Ordynacja podatkowa - zdaniem resortu finansów - zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni relację na linii fiskus-podatnik. Ma wprowadzać mechanizmy, które "prowadziłyby do wyważenia interesu publicznego i interesu podatnika".

Projekt opracowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, planuje się, że nowa Ordynacja podatkowa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. W OSR wskazano, że obowiązująca Ordynacja podatkowa, choć była wielokrotnie nowelizowana, nie odpowiada obecnym potrzebom i standardom.

Nowe prawo ma zwiększyć zaufanie podatników do organów podatkowych. "Propozycje nowych procedur zmniejszą liczbę kontroli u przedsiębiorców (m.in. poprzez wprowadzenie procedury konsultacyjnej, mediacji czy uproszczenie prowadzenia postępowania), co pozytywnie wpłynie na ich rozwój" - argumentują autorzy projektu.

Projekt przewiduje też m.in. udoskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadza również przedawnienie wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych. A także możliwość orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia.

Zakłada ponadto procedurę uproszczoną w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w kwocie do 5 tys. zł. Eliminuje też postępowania dot. "bagatelnych" kwot podatku (do 50 zł). Z danych MF podanych w OSR wynika, że 67 proc. postępowań podatkowych prowadzonych było w sprawach dotyczących zobowiązań opiewających na kwotę do 5 tys. zł, w tym 5 proc. w sprawach dotyczących bagatelnych kwot podatku (do 50 zł).

"Oznacza to, że ok. 2/3 postępowań podatkowych w tych sprawach mieści się w przedziale kwotowym poniżej 5 tys. zł. Ostrożnie zakładając, że tylko połowa stron postępowania wyrazi zgodę na taki model to nadal oznaczałoby, że 1/3 postępowań będzie prowadzona w modelu uproszczonym" - głosi OSR.

Jednocześnie - jak podano - w ok 5 proc., spraw ze względu na limit bagatelności, nie byłoby konieczności prowadzenia postępowania w sprawie (niewszczynanie postępowania lub umorzenie wszczętego), co umożliwi skupienie działań kontrolnych (podatkowych) na najpoważniejszych sprawach, w szczególności związanych z wyłudzeniami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Proponowana zmiana - zaznaczono - spowoduje również obniżenie kosztów prowadzonych postępowań i oszczędność czasu podatników.