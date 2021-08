Dofinansowanie dla nowych firm z urzędu pracy 2021

Dofinansowanie dla nowych firm z urzędu pracy w 2021 r. - ile maksymalnie wynosi? Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Jakie warunki należy spełnić?

Od kiedy brak nalepki na szybie?

Od kiedy brak nalepki na szybie? Ustawodawca coraz głośniej mówi o wrześniu 2022 roku.

Kto by chciał otworzyć ponownie firmę w tej samej branży?

Czy gdybyś ponownie zakładał biznes, to wybrałbyś tę samą branżę? Oto wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic: od kiedy, na czym będzie polegać i co oznacza dla kierowców? Oto najważniejsze informacje.

Mit przewozów kolejowych z Chin do UE, jako konkurencji dla transportu morskiego

Transport z Chin. Niekończące się problemy globalnego transportu oceanicznego sprawiły, że ostatnie dwa lata były okresem dynamicznego wzrostu przewozów kolejowych z Chin do Unii Europejskiej, a kolej zaczęto nawet postrzegać, jako alternatywę dla szlaków morskich. W rzeczywistości jednak towary wjeżdżające do Unii po torach nie przekraczają nawet 3% całkowitego importu pod względem masy i 5% wartości sprowadzanych dóbr. Pandemia przyczyniła się co prawda do wzrostu popularności Żelaznego Jedwabnego Szlaku, ale chiński pomysł na ten model transportu i tak zakładał silny wzrost. Kiedy skończą się kłopoty w portach, towary europejskich firm ponownie wrócą na statki.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wreszcie możliwe!

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu? Przepisy w tej kwestii wreszcie wejdą w życie. Niestety nie będą miały takiego kształtu, jaki powinny mieć...

Mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku

Mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku. Tak, jak najbardziej jest możliwy. I co więcej, dotyczy nie tylko rowerzystów, ale i elektrycznych hulajnóg.

Mały samochód miejski? Opel ma pewien pomysł.

Mały samochód miejski musi być zwinny i ekonomiczny. Dokładnie taki jest Opel Rocks-e, czyli de facto niemieckie wcielenie Citroena Ami.

Cyberbezpieczeństwo w MŚP - poradnik

Cyberbezpieczeństwo w MŚP. Jednym z największych obecnie wyzwań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczne działanie w świecie cyfrowym to klucz do sukcesu każdego MŚP. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo firmy w sieci? Wyjaśnia poradnik Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Rynek biurowy z oznakami zmiany trendów

Rynek biurowy. W pierwszym półroczu bieżącego roku w Trójmieście i Poznaniu wynajętych zostało więcej powierzchni biurowych niż w tym samym okresie w latach poprzednich.

Dlaczego w Polsce nie ma "jednorożca"?

Jednorożec w biznesie to innowacyjna, prywatna firma technologiczna typu start-up, a jej wycena wynosi więcej niż1 miliard dolarów. Dlaczego nie ma takiej firmy w Polsce?

Logowanie bez hasła - niewidoczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (iMFA)

Logowanie bez hasła. Korzystanie z haseł jest niewygodne dla użytkowników i powoduje liczne luki w zabezpieczeniach. Ale nadal jeszcze nie ma lepszej metody logowania. Hasła są więc konieczne, bowiem firmy są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ci z kolei twierdzą w większości, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wygoda, ale ich działania mówią co innego. Możliwym rozwiązaniem omawianego problemu jest niewidoczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (iMFA).

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych - nabór wniosków

Przetwarzanie produktów rolnych. Jesienią zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kto może uzyskać wsparcie?

Studenci wracają na rynek najmu

Rynek najmu - studenci. Od października studenci po blisko półtora roku nauki zdalnej mają szansę wrócić do zajęć stacjonarnych. Kilkudziesięcioprocentowy wzrost zainteresowania ofertami najmu pokazuje, że część z nich już teraz rozgląda się za nowym mieszkaniem. Jak ich powrót wpłynie na rynek najmu?

Osiedla kompleksowe - czym są

Osiedla kompleksowe. Zmienia się sposób, w jaki postrzegamy miasta. Oczekujemy od nich realizowania różnorodnych potrzeb przy jak najmniejszym wysiłku związanym z przemieszczaniem się. Idea miast 15-minutowych to jednak nie tylko kwestia samej oszczędności czasu. Koncept ten był wykorzystywany znacznie wcześniej, a po próbie uporządkowania struktury miast i nadania im charakteru jednorodnych osiedli wraca do swojego pierwotnego kształtu. Zmieniły się jednak powody, dla których architekci na nowo starają się zapewnić jak najbardziej zróżnicowane przestrzenie. Dlaczego dziś wraca się do idei osiedli kompleksowych?

Długi firm z rynku nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne - długi. O blisko jedną czwartą do ok. 208 mln zł wzrosło w pandemii zadłużenie firm z rynku nieruchomości komercyjnych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W większości to zobowiązania wobec banków, dostawców energii i ciepła.

Kupno używanego samochodu - stan techniczny, polisa, PCC i inne formalności

Kupno używanego samochodu. W czasie pandemii wielu z nas jeszcze bardziej zapragnęło własnych czterech kółek. W pierwszym półroczu tego roku sprowadziliśmy ich z zagranicy ponad 433 tys.[1] Dla porównania nowych samochodów osobowych zarejestrowaliśmy w tym okresie 243 tys.[2] Najchętniej importujemy je z Niemiec. Występujące w ostatnim czasie w tym kraju powodzie mogą chcieć wykorzystać nieuczciwi handlarze, planując sprzedaż zalanego pojazdu. Czujność należy jednak zachować nie tylko sprowadzając samochód od zachodnich sąsiadów.

Rynek najmu traci przez home-office

Najem długoterminowy. Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele płaszczyzn życia społecznego, w tym na rynek pracy. Na znaczeniu zyskała marginalna dotychczas praca zdalna. Okazało się, że to rozwiązanie odpowiada zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dla tych pierwszych to wygoda i większa elastyczność, dla drugich natomiast świetny sposób na obniżenie kosztów w niepewnych czasach. Inaczej sytuacja ta wygląda z perspektywy osób wynajmujących mieszkania. Dla nich taka zmiana na rynku pracy jest bowiem dużym problem.

Górny próg opłat za śmieci naliczanych metodą wodną od 1 stycznia 2022 r.

Opłaty za śmieci naliczane metodą wodną. Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną. Nie powinien on przekraczać 150 zł - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Mieszkania spod lady. Jak kupować nieruchomości, których jeszcze nie ma na rynku

Kupno mieszkania. Dziś rynek nieruchomości sprzyja sprzedającym. Często, kiedy pojawia się ciekawa oferta mieszkania trzeba dziś działać szybko. Jeśli nie dotrzemy do interesującej nas nieruchomości w pierwszym możliwym terminie, może się okazać że zniknie ona z rynku, zanim będziemy się mogli z nią zapoznać.

Frankowicze wygrywają w sądach

Kredyty frankowe. Frankowicze wygrywają większość spraw w sądach. Banki: Dlatego, że sądy postępują niewłaściwie.

Kooperatywy mieszkaniowe - uwagi BCC do projektu ustawy

Kooperatywy mieszkaniowe. W projekcie ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych zabrakło odpowiedzi na prawidłowo zdiagnozowane problemy rynku: brak mieszkań oraz domów mieszkalnych w przystępnych cenach, a w samych przepisach jest szereg nieścisłości i usterek. Projekt wymaga dalszych prac, zwłaszcza gruntownego i ponownego przeanalizowania jego założeń - pisze Business Centre Club.

Ceny zbóż na giełdach biją rekordy

Ceny zbóż na giełdach biją rekordy. Mąka i pieczywo wyprodukowane z tegorocznych zbiorów będą droższe. Jakie czynniki mają wpływ na ceny zbóż?

Poziom kredytowania nieruchomości przekroczy w tym roku 80 mld zł

Kredyty mieszkaniowe. Wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa przekroczy w tym roku 80 mld zł. Osiągnięcie takiego wyniki oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tys. nowych kredytów mieszkaniowych – powiedział Jacek Furga z ZBP podczas środowej konferencji prasowej.

PKO BP: zamiana kredytów frankowych na złotowe o stałym oprocentowaniu

Kredyty frankowe - ugody. PKO BP pod koniec września chce zaproponować na szeroką skalę proces zawierania ugód z klientami posiadającymi w tym banku kredyty we frankach. Klienci, jako podstawową opcję, dostaną możliwość konwersji kredytu frankowego na kredyt w złotych o stałej stopie - powiedział PAP Jan Emeryk Rościszewski, p.o. prezesa PKO BP.