Unijne dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego

– Przedsiębiorcy z sektora MŚP bardzo często rozważają kredyt na innowacje technologiczne jako źródło finansowania innowacyjnych pomysłów. W dotychczasowych pięciu naborach do BGK wpłynęło blisko 1,9 tys. wniosków o dofinansowanie. Co więcej, są to tylko wnioski składane przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których górną granicą jest zatrudnienie maksymalnie 250 pracowników – mówi Mateusz Szulc z Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt na innowacje technologiczne (inaczej premia technologiczna) to flagowy program wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego, skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest finansowany z unijnego Programu Inteligentny Rozwój. Firma, która chce ubiegać się o dotację, musi przede wszystkim mieć pomysł na innowacyjny biznes, gdzie – w wyniku wdrożenia nowej technologii – powstanie całkiem nowy bądź znacząco ulepszony produkt czy usługa.

– O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które rzeczywiście mają wysoki poziom innowacyjności. Eksperci oceniający taki projekt będą rozpatrywać, czy produkt bądź usługa – które powstaną w wyniku jego realizacji – będą innowacyjne na skalę ogólnokrajową. Innowacyjność ograniczająca się jedynie do obszaru przedsiębiorstwa to za mało, żeby skorzystać z tego dofinansowania – mówi Mateusz Szulc.

Premią technologiczną z BGK firma może sfinansować między innymi zakup środków trwałych, czyli maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii (zarówno nowych, jak i używanych). Dofinansowanie obejmuje jednak dużo szerszy katalog kosztów kwalifikowanych.

– Premia technologiczna może również dofinansować wydatki związane z budową lub rozbudową budynku. W tym przypadku dofinansowanie obejmie tylko tę powierzchnię, która jest wykorzystywana bezpośrednio do produkcji. Dofinansowanie może również objąć zakup patentu, know-how, licencji, która ma być wdrożona w ramach takiego projektu, koszt dzierżawy lub nabycia nieruchomości oraz wydatki towarzyszące, czyli studia, ekspertyzy, koncepcje opracowywane przez doradców zewnętrznych – precyzuje Mateusz Szulc.

Aby ubiegać się o premię technologiczną z unijnych środków, firma musi mieć zdolność kredytową i uzyskać najpierw promesę udzielenia kredytu technologicznego w jednym z 20 banków komercyjnych, które współpracują z BGK.

– Pierwsze kroki przedsiębiorca powinien skierować do jednego z banków komercyjnych, które z nami współpracują. Jest to 20 banków, w tym również banki spółdzielcze. Przedsiębiorca powinien zgłosić doradcy kredytowemu, że potrzebuje promesę kredytu technologicznego lub warunkową umowę kredytu technologicznego. Kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby szkolić pracowników banków komercyjnych w zakresie prawidłowej obsługi klientów zainteresowanych tym dofinansowaniem, dlatego oni już wtedy wiedzą, co dalej zrobić. Muszą ocenić zdolność finansową tego przedsiębiorcy i wystawiają mu dokument, który to potwierdza – tłumaczy Mateusz Szulc.