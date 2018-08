Koszty leasingu - na co zwrócić uwagę?

Ogólne koszty leasingu są uzależnione od wnoszonego wkładu własnego, okresu finansowania, rodzaju i wieku przedmiotu oraz wartości wykupu. Leasingodawcy coraz częściej kuszą klientów bardzo korzystnymi ofertami, ujmując w propozycji całkowity koszt leasingu. Warto zwrócić uwagę, że koszt odsetkowy nie jest jedynym jaki poniesie leasingobiorca. Wiele towarzystw leasingowych przewiduje opłaty za obsługę zobowiązania w trakcie trwania umowy. Należności tych da się jednak uniknąć. Istnieją instytucje, które już dawno zrezygnowały z tabeli opłat i prowizji.

Suma kosztów

Decydując się na ofertę, należy przeanalizować kilka kwestii. Po pierwsze, większość firm leasingowych jeszcze na etapie procesowania wniosku o przyznanie finansowania, wymaga wyceny rzeczoznawcy używanych samochodów. To dodatkowy wydatek klientów, który muszą opłacić koszty wyceny, zanim jeszcze uzyskają decyzję. Cena takiej usługi dla samochodów osobowych wynosi około 350-400 zł.

Kiedy już dojdzie do finalizacji transakcji, leasingobiorcy będą zobligowani do opłacenia kosztów rejestracji pojazdu, które bardzo często są wyższe niż rzeczywiste koszty poniesione przez towarzystwo leasingowe i wynoszą od 350 do 450 zł.

Kolejną kwestią jest obsługa samego leasingu w trakcie trwania umowy. Klienci nie zawsze są świadomi, że opłaty dodatkowe mogą być sporym wydatkiem.

Za co zapłacimy, posiadając samochód w leasingu? Poniżej kilka przykładów:

* w tabeli podano ceny netto, do każdej doliczyć 23% VAT

Powyższa tabela jest jedynie przykładem, ponieważ każde towarzystwo leasingowe posiada swoje wytyczne w tym zakresie. Analizując ofertę, warto sprawdzić tabelę opłat i prowizji danej instytucji, gdyż ceny mogą być bardzo zróżnicowane.

Likwidacja szkód

Jeszcze kilka lat temu, sporym problemem dla leasingobiorców była likwidacja szkód komunikacyjnych. Za każdą likwidację, klienci musieli dodatkowo zapłacić od 250 do 500 zł netto. Obecnie coraz więcej towarzystw leasingowych nie pobiera opłat z tego tytułu, pod warunkiem skorzystania z usługi w wyznaczonym serwisie samochodowym. Warto sprawdzić, czy w instytucji, w której decydujemy się na finansowanie również jest taka możliwość.

Uniknij kosztów

Większości opłat, opisywanych powyżej da się uniknąć. Należy wybrać ofertę takiego leasingodawcy, który nie wymaga od klientów opłacania kosztów wyceny używanych samochodów osobowych czy transportu ciężkiego. Takiego, który ma jedną stałą opłatę administracyjną (do 145 zł rocznie), nie wymagającego żadnych dodatkowych opłat z tytułu obsługi zobowiązania a przy okazji takiego, który zarejestruje samochód w naszym imieniu. Dlatego dokonując wyboru finansowania, nie warto sugerować się jedynie jego kosztem, ale również kosztami opłat dodatkowych.