Kredyty frankowe. Czy ugody banków są korzystne?

Jakie mogą być warianty umowy ugodowej?

Pomimo propozycji systemowego rozwiązania problemu kredytów CHF, zgłoszonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie ma jednej wersji ugody z kredytobiorcami. Banki będą proponować różne warianty i takie dopasowanie treści do swoich warunków, żeby jak najmniej stracić. Każdy bank jest w nieco innej sytuacji.

- Do tej pory propozycje banków były niekorzystne dla kredytobiorców. Nie znam żadnego przypadku, by jakikolwiek bank wyraził dobrowolnie zgodę na ugodę i porozumienie z klientem,





na korzystnych dla niego warunkach, czyli aby kredyt CHF „przekształcić” na złotowy po kursie uruchomienia i przy oprocentowaniu WIBOR + marża. Oczywiście każdą propozycję banku trzeba rozważyć, nie zgadzać się na nią od razu, lecz poddać ocenie. Najlepiej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sporach kredytowych. Niewykluczone przecież, że propozycja banku będzie dla frankowicza korzystna jedynie z pozoru — mówi adw. Karolina Krupińska - Dyrektor Departamentu Prawnego E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o. — Przykładem są rozsyłane ostatnio propozycje ugody ze strony Banku Millennium. Po naszych analizach tej propozycji i rekomendacjach kredytobiorcy rezygnowali z dalszych rozmów z bankiem. Po prostu w sądzie mogą zyskać znacznie więcej.

O czym pamiętać podpisując ugodę z bankiem?

Kredytobiorca podpisujący ugodę z bankiem musi pamiętać, że decyzja o porozumieniu może skutkować brakiem możliwości ewentualnego postępowania sądowego w przyszłości, ryzykiem wyższej raty kredytowej (przy zmianie oprocentowania) oraz wzrostem całego zobowiązania. Banki nie wspominają też w swoich propozycjach o rozliczeniu poczynionych już nadpłat.

Rezerwy na wypłaty dla frankowiczów

Banki będą coraz mocniej naciskać na ugody na ich warunkach – nic dziwnego, inny scenariusz to proces sądowy, a tam przegrywają 9 na 10 spraw o ustalenie nieważności umowy frankowej. Porozumienia z kredytobiorcami będą dla nich lepsze niż wypłaty i koszty tych procesów. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w połowie 2020r. umowy w helweckiej walucie miało 768 tys. Polaków. Ostatnie dane o portfelach instytucji finansowych pokazują, że przestały bagatelizować ten problem. Rezerwy wszystkich banków na sprawy związane z kredytami frankowymi sięgają już 5 mld zł. W IV kwartale 2020 r. utworzyły kolejne ogromne rezerwy.

Rośnie liczba procesów

Wzrost liczby wytoczonych powództw dotyczących nieważności umów powiązanych kursem franka szwajcarskiego w 2020 r. był dwukrotny w stosunku do roku wcześniejszego i w ostatnim kwartale przyspieszał lawinowo. Już 8 proc. kredytobiorców rozpoczęło batalię o swoje prawa. Eksperci E-Kancelarii prognozują jeszcze dynamiczniejszy wzrost pozwów w tym roku. Powód jest prosty – wyroki sądów są w większości korzystne dla frankowiczów. Banki rozpoczęły przygotowania na szeroką skalę, co pokazuje, że liczą się z kolejnymi przegranymi sprawami

Nowe wydziały i szybsze rozstrzygnięcia w sądach

Jest nadzieja, że już wkrótce sprawy mogą być rozstrzygane szybciej.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych, spornych w sprawach frankowych. Pytana dotyczą m. in. tego, czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów, czy też w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie, czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie, która teoria jest właściwsza do rozpoznania spraw - teoria salda czy dwóch kondykcji, jak należy liczyć terminy przedawnienia dla kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty, czy bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Posiedzenie składu pełnej Izby Cywilnej dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wyznaczył na dzień 25 marca 2021 r. na godz. 10.00. Na sprawozdawcę wyznaczono sędziego Sądu Najwyższego prof. dr hab. Joannę Misztal-Konecką.

Odpowiedzi na przedstawione zagadnienia, w kompleksowy sposób powinny rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w związku z niezwykle doniosłym społecznie problemem kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, w szczególności zaś tzw. kredytów frankowych.

* Dane: serwis Bloomberg

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA