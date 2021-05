Nowy Start dla przedsiębiorców - kto może skorzystać?

Program "Nowy Start" skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w pandemii zamknęli firmę, ale chcieliby wrócić do prowadzenia biznesu. Co umożliwia udział w programie i jakie są jego zasady?

Czym jest program Nowy Start? Program Nowy Start skierowany jest do przedsiębiorców, którzy zamknęli firmę z powodu COVID-19, jednak teraz planują powrót do biznesu. Nowy Start zakłada wsparcie i konsultacje szkoleniowo - doradcze. Udział w programie stwarza też szansę, żeby dostosować model biznesowy do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Program umożliwia skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów (dostępnych także w formule on-line) oraz z doradztwa ekspertów. – Przedsiębiorcy, którzy już raz sparzyli się w biznesie, mają zupełnie inne potrzeby niż ci, którzy wchodzą na rynek po raz pierwszy. Nie potrzebują uczyć się podstaw, ale zrozumieć swoje wcześniejsze błędy. Szkolenia i doradztwo pomogą im uniknąć błędów, które popełnili wcześniej. Dzięki temu projektowi niepowodzenia uda się przekuć w sukces – mówi Sylwia Staniszewska z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. Dla kogo Nowy Start? W praktyce w „Nowym starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy: zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy

oraz ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do projektu mogą zgłaszać się zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek prawa handlowego. Ile wynosi dofinansowanie? Dofinansowanie wynosi 100 proc., a wsparcie obejmuje między innymi na weryfikację przyczyn wcześniejszej porażki, rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy czy uzupełnienie braków kompetencyjnych pracowników. Program koordynuje PARP. „Nowy start” jest działaniem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przewidziano budżet w wysokości 15 mln zł. Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA