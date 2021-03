50 mln dla firm na rozwój nowych produktów

Jaki jest cel konkursu Internacjonalizacja MŚP ?

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Od 7 kwietnia 2021 r. do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” będą mogli się zgłaszać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Firma powinna posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotację można przeznaczyć na:

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;



usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów



udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;



nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

