Rafał Piskorski: Leasing – co zmieni się w 2022 roku? [PODCAST]

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021 roku firmy z polskiego sektora leasingowego udzieliły finansowania o łącznej wartości ponad 68 miliardów złotych, przy wysokiej, ponad 40 procentowej dynamice rynku – podaje Związek Polskiego Leasingu.

Czy branża leasingowa wróciła już do wyników sprzed pandemii? Jakie zmiany w leasingu wprowadza Polski Ład? Czego możemy spodziewać się po tym sektorze w roku 2022?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) wyjaśnia Rafał Piskorski, dyrektor generalny w BNP Paribas Leasing Solutions, wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Jaki był rok 2021 dla polskiej branży leasingowej?

Podsumowując rok 2021, można powiedzieć, że był bardzo dobry, zarówno dla branży leasingowej, jak i dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców. Po roku 2020, czyli tzw. roku covidowym, zanotowaliśmy spektakularne wzrosty.

To był rekordowy rok, jeśli chodzi o rozmiar rynku. Szacujemy, że w roku 2021 sfinansujemy jako branża ponad 85 miliardów złotych. Jest to spektakularny wzrost ponad 35 procent w stosunku do 2020 roku – wyjaśnia Rafał Piskorski.

Jakie zmiany w leasingu wprowadza Polski Ład?

Zacznijmy od tego, że leasing jest szczegółowo uregulowany zarówno w przepisach prawa cywilnego, jak i podatkowego. Te regulacje są stabilne i obowiązują już od ponad 20 lat. Ta stabilność jest dla nas bardzo istotna – zarówno dla branży leasingowej, jak i przedsiębiorców.

Polski Ład będzie miał wpływ na pewne zmiany w 2022 roku. Odnoszę się tutaj do regulacji, w których zniesiono dotychczasowe uprawnienie, aby po upływie 6 miesięcy od wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego, przedmiot taki mógł być zbywany przez dotychczasowego korzystającego bez obciążeń podatkowych.

Od 1 stycznia 2022 roku, okres wymagany do uzyskania takiego uprawnienia, został wydłużony do 6 lat. To jest fundamentalna zmiana. W praktyce dotyczy to leasingu samochodów osobowych – tłumaczy Rafał Piskorski.

Jakie trendy, dotyczące leasingu, pojawią się w Polsce w 2022 roku?

Patrząc na rozwój branży leasingowej, widoczne są trendy związane ze zmianą w kierunku zeroemisyjności. Polska, podobnie jak inne kraje, zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych.

Europejskie i amerykańskie instytucje finansowe również dołączyły do tego paktu. Oznacza to, że będziemy prowadzili działania, które będą wspierały transformację energetyczną naszych gospodarek.

W związku z tym, będziemy nakierunkowani na finansowanie aktywów, które wspierają taką transformację. Już dziś branża leasingowa bardzo śmiało finansuje instalacje fotowoltaiki. Zaczynamy też finansować ładowarki do samochodów elektrycznych. Rozważamy również finasowanie pomp ciepła czy magazynów energii, w szczególności instalacji przydomowych.

Oczywiście wkraczamy też w elektromobilność, którą promuje m.in. program "Mój elektryk" – wylicza Rafał Piskorski.

Rafał Piskorski – dyrektor generalny w BNP Paribas Leasing Solutions, wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu. Związany z branżą leasingową od ponad 20 lat. Posiada duże doświadczenie m.in. w zarządzaniu ludźmi i ryzykiem, restrukturyzacji, łączeniu firm, rozwoju, a także wdrażaniu strategii biznesowych.