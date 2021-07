Czy aplikacje to droga do redukcji śladu węglowego?

Odpowiedzialność społeczna biznesu to hasło, które już na dobre zadomowiło się w polskich realiach, a kolejne marki coraz prężniej działają na rzecz m.in. środowiska naturalnego. Na co stawiają firmy w zakresie redukcji śladu węglowego?

Aplikacje mobilne i ślad węglowy

Całkowicie nowe trendy w kampaniach CSR wyznaczają zarówno firmy bezpośrednio związane z problematyką ekologiczną, jak i spółki, które na pierwszy rzut oka mają niewiele wspólnego z najbardziej palącymi wyzwaniami planety. Czujni przedstawiciele rynku stawiają na mobilność w tym rozwój autorskich aplikacji.

Aplikacje mobilne w działaniach podmiotów komercyjnych to nie tylko narzędzia służące do promowania wybranych haseł, ale również realna odpowiedź na preferencje samych klientów. Już w roku 2013 autorzy raportu platformy Interaktywnie.pl wskazywali, że na świecie regularnie korzysta się z 2 mld smartfonów, które potencjalnie mogą być nośnikami aplikacji. W tym samym okresie blisko 5,5 mln Polaków miało być użytkownikami internetu mobilnego. Najbardziej optymistycznym, z perspektywy rynku produktów cyfrowych z segmentu mobile, był fakt, iż 58 proc. pobieranych aplikacji miało trafiać do klientów z systemem Android - nośnikiem o wiele tańszym w działaniach marketingowo-biznesowych, niż konkurencyjny iOS (wówczas 33 proc.).

Na jakie produkty Polacy stawiali jeszcze 8 lat temu?

Według analiz zespołu Interaktywnie.pl, prym wiodły komunikatory z wynikiem 44 proc. deklaracji respondentów, choć równolegle duża część badanych wskazywała serwisy społecznościowe oraz aplikacje użytkowe (obie kategorie z 41-proc. wskaźnikiem odpowiedzi). Ten drugi segment nawet teraz cieszy się największą popularnością wśród marek, ponieważ ma znaczny potencjał do działań wizerunkowych i content marketingowych. Podobnie jest z grami, na które stawiało 39 proc. ówczesnych respondentów.

Jakie czynniki wpływają na skuteczność aplikacji m.in. w kampaniach CSR?

Badanie zespołu SW Research z 2018 roku wskazuje, iż 35 proc. Polaków chętnie wybiera marki, które angażują się w działania społecznie odpowiedzialne. Z raportu Nielsena sprzed 2 lat wynika, że 40 proc. krajowych klientów interesuje się produktami ekologicznymi i naturalnymi. Synergia trzech wyraźnych trendów, a więc technologicznej mobilności Polaków, popularności odpowiedzialnych brandów, a także otwartości na ofertę eko powoduje, że przestrzeń cyfrowa staje się wyjątkowo kusząca dla marek z wielu branż.

– Promocja wartości danej marki poprzez aplikacje mobilne i inne narzędzia cyfrowe to bardzo odważny, ale też niezbędny krok do skutecznej komunikacji. Takie pojęcia, jak ślad węglowy czy świat wodny wymagają przedstawienia obrazowego i to w konkretnych kontekstach życiowych. Połączenie świata ekologii z bankowością jest bardzo ciekawą propozycją zarówno dla świadomych konsumentów, jak i klientów, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia – wyjaśnia Julia Piątkowska, ekspertka ds. marketingu ekologicznego z Respect Energy S.A.

Czego od aplikacji oczekują ekoklienci?

Szczególnie doświadczenia pandemii zweryfikowały dotychczasowe podejście użytkowników do aplikacji mobilnych i uwypukliły trendy, które już wkrótce mogą stać się wyjątkowo użytecznym standardem. Według analityków z App Annie globalne użycie aplikacji wzrosło o 40 proc. r.d.r. w II kwartale 2020 roku, osiągając rekordowy poziom ponad 200 mln godzin w samym kwietniu. Ponadto, użytkownicy coraz chętniej decydują się na tzw. paid-content, gdyż wydatki konsumentów na aplikacje osiągnęły również bezprecedensowy poziom 27 mld dolarów w II kwartale. Wzrosła również częstotliwość nowych pobrań rzędu blisko 35 mld.

W ujęciu zachowań i nastrojów użytkowników również obserwujemy ciekawe zmiany. Według badań Mastercard, aż 92 proc. respondentów z Polski deklaruje gotowość do osobistego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, jednak praktyka podpowiada, że będą to raczej inicjatywy pośrednie, a nie bezpośrednie. Skutecznym łącznikiem obu podejść mogą być właśnie aplikacje mobilne, za których pośrednictwem nadal nieprzekonani do aktywnego aktywizmu Polacy będą mogli realizować swoje postulaty.

– Marki powinny już teraz zwrócić uwagę na trendy wśród internautów i użytkowników aplikacji mobilnych. Ostatnie badania bezpośrednio wskazują na zwiększoną aktywizację szczególnie ludzi młodych. Ci z kolei najchętniej decydują się na produkty i usługi, które reprezentują pewien zestaw wartości, a potwierdzają to badania m.in. Mastercard. Jeśli 60 proc. respondentów bez wahania wskazuje, że firmy powinny działać w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, to przedsiębiorcy muszą zareagować. Realne zmiany nie wymagają ogromnych budżetów na projekt własnej aplikacji. Wystarczy zacząć od racjonalnego gospodarowania przestrzenią biurową, usystematyzowania pracy zdalnej czy też przejście na zielony prąd – komentuje Julia Piątkowska.

Jeśli trendy wśród użytkowników aplikacji nadal będą utrzymywać stały, zielony nurt, już wkrótce najbardziej świadomym grupą konsumentów będą właśnie internauci. Jakie jest więc zadanie odpowiedzialnych marek? Wspieranie działań proekologicznych w sposób szczery, wiarygodny i spójny z profilem działalności. Można to osiągnąć już na etapie decyzji o kupnie kolejnej ryzy papieru (lub prądu, który zasili ową drukarkę).

