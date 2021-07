Turów - twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla

Home staging przy sprzedaży nieruchomości. Czy to się opłaca?

Home staging to wizualne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Jego celem jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, podkreślenie jego unikalnego charakteru aby wzbudzić zainteresowanie jak największej liczby poszukujących dany rodzaj nieruchomości. W wyniku działań home stagingu powinno się uzyskać szybszą sprzedaż lub wynajem nieruchomości za możliwie najwyższą cenę. Dzieje się tak dlatego, że ludzie “kupują oczami” i niestety wiele osób nie potrafi sobie pewnych rzeczy wyobrazić. Muszą je zobaczyć. Dlatego stosowanie technik home stagingu pozwoli zmienić wygląd nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży lub wynajmu staje się miejsca przyjaznego dla aktualnych lub wcześniejszych mieszkańców produktem atrakcyjnym dla nabywców.

Powrót do biura. Jak przygotować na to pracowników?

W czasie pandemii Covid-19 w domach zaczęło pracować 36,5 proc. pracowników. Co zrobić, by powrót do firmowych biurek odbył się sprawnie i nie spowodował niepotrzebnych napięć na linii pracodawca – pracownik?

Firmy inwestują w technologie zorientowane na klienta [RAPORT]

Pomimo negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na światową gospodarkę, rynek ubezpieczeń pozostał jednym z największych inwestorów w technologie optymalizacji procesów biznesowych. Ile firmy zainwestują w nowe technologie?

Pomoc z PROW - 14 lipca mija termin na uzupełnienie dokumentów

Tylko do 14 lipca br. rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, mogą uzupełnić braki w dokumentacji. Co w przypadku niezachowania terminu?

Jak firmy mogą chronić pracowników przed cyberatakiem?

Cyberprzestępcy zdołali wykorzystać zamieszanie i pośpieszną cyfryzację. Brak procedur i zabezpieczeń sprawił, że pracownicy zdalni stali się dla nich łatwym celem. Jak chronić pracowników na home office?

Kredyty mieszkaniowe (lipiec 2021 r.) - zdolność kredytowa, oprocentowanie

Kredyty mieszkaniowe. Lipiec 2021 r. przyniósł nowe regulacje rynku kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). W efekcie banki chcą na zakup mieszkań pożyczać niższe kwoty. Różnica wielka nie jest, ale pomaga zadłużać się z większą dozą roztropności. Wszyscy przecież sugerują, że kiedyś w końcu kredyty zdrożeją.

Turów - twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla

Kopalnia w Turowie. Polski rząd upiera się przy stanowisku, że to zmiany klimatu wpływają przede wszystkim na brak wody w regionie. Czesi natomiast brak wody od dawna wiążą przede wszystkim z wpływem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Czy za braki kadrowe zapłaci klient?

Braki kadrowe, z którymi walczą przedsiębiorcy – wpływają na obsługę gości hoteli czy restauracji i wydłużają czas oczekiwania na zamówienie. Problemów w branży HoReCa jest więcej, a wiele z nich odczują również klienci.

(Po)pandemiczne oddłużanie przedsiębiorców

Jakie są główne przyczyny długów przedsiębiorców w pandemii? Jak radzić sobie z zadłużeniem?

Euro bez zaufania. Polacy nie chcą eurowaluty [SONDAŻ]

Ponad połowa rodaków uważa, że Polska nie powinna przyjąć euro. Natomiast za wstąpieniem do Eurolandu opowiada się przeszło 2 razy mniej osób. Dlaczego euro nie wzbudza zaufania?

Rynek najmu mieszkań - kto odpowiada za problemy inwestorów?

Rynek wynajmu mieszkań w Polsce - dla studentów oraz osób przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych - po ogromnym zastoju związanym z pandemią, zaczyna się ożywiać. Dla inwestorów na rynku nieruchomości oznacza to powrót do większych zysków.

Czy sztuczna inteligencja w firmie jest obiektywna?

Myśli do tyłu, a działa do przodu – tak w dużym skrócie pracuje sztuczna inteligencja. Ocenia zdolność kredytową, szereguje pacjentów na szczepienie, a także prześwietla kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. A przy tym wszystkim, jest tworem nieożywionym, więc wydaje się obiektywna. Czy na pewno?

W co najchętniej inwestujemy pieniądze? [RAPORT]

67% Polaków już poszukuje alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat, ale tylko 1 na 3 dopuszcza minimalne ryzyko. Brak wiedzy i strach przed utratą dorobku życia to najczęstsze powody, które zmuszają do trwania przy lokatach. Jak inwestować bezpiecznie?

Mój Prąd 2021 - wniosek

Mój Prąd 2021 - wniosek. Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu „Mój Prąd” na lata 2021-2023 (Część 1). Dofinansowaniu podlega zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych - Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0. Od 1 lipca do 22 grudnia 2021 roku (lub do wyczerpania przekazanej na ten cel kwoty) trwa nabór wniosków w trzeciej edycji rządowego programu „Mój Prąd”. Dofinansowaniu podlega jedynie zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Kwota tego dofinansowania będzie mniejsza, niż w latach ubiegłych – wyniesie ona 3 tys. złotych, a łączna kwota przekazana na poczet programu to 534 mln złotych. Okres kwalifikowalności poniesionych kosztów wyznaczono od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Polski rynek mieszkaniowy znów atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów

Rynek najmu nieruchomości. Po korekcie z końca I kw. w ośmiu z dziesięciu największych polskich miast nastąpiły wzrosty średnich oczekiwań wynajmujących. Jednak ceny ofertowe wciąż są znacznie niższe niż przed rokiem i dwoma laty.

Nissan Qashqai 2021: pierwsza jazda japońskim crossoverem

Nissan Qashqai 2021, czyli mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z japońskim crossoverem. I spotkanie to odbyło się na polskim gruncie!

Społeczne Agencje Najmu (SAN) - co warto wiedzieć?

Społeczne Agencje Najmu (SAN). Od 23 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy, które pozwolą na tworzenie społecznych agencji najmu. W jakiej formie może działać SAN? Jakie warunki musi spełniać SAN, aby prowadzić działalność? Jakie umowy będą zawierane w ramach działań SAN?

Standardowe klauzule umowne przy powierzaniu danych

Standardowe klauzule umowne przy powierzaniu danych - od 27 czerwca 2021 r. obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej w tym przedmiocie.

Monika Pawelczak: Pracownik ma prawo do bycia offline na wakacjach [WYWIAD]

Jak zaplanować obowiązki zawodowe, by móc spokojnie wypoczywać? Co z prawem do bycia offline na wakacjach? Jak wygląda work-life balance w dobie home office? Co zrobić po powrocie do pracy, by nie utracić w ciągu kilku dni energii i zapału, którą mamy dzięki urlopowi?

Jak pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli?

Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

Czym jest model hub & spoke?

Hub & spoke nie tylko wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych firm, ale także silnie stymuluje rozwój miast regionalnych, napędzając lokalną gospodarkę oraz rynek pracy. Ile firm funkcjonuje już w modelu hub & spoke?

Polski Ład. Ile na pakiecie uszczelniającym stracą firmy?

Wszystkie filary “Polskiego Ładu” mogą kosztować budżet nawet kilkadziesiąt miliardów rocznie. Rząd Mateusza Morawieckiego przynajmniej część wydatków będzie chciał zrekompensować tzw. pakietem uszczelniającym.

Ile wart będzie za 5 lat Globalny Rynek Przemysłu 4.0?

Przemysł 4.0 to ta część cyfryzacji naszego życia, która integruje ludzi oraz sterowane przez sztuczną inteligencję maszyny z internetem. Dzięki tym rozwiązaniom ludzka praca ma być szybsza i pozbawiona monotonnych elementów. Ile wart będzie rynek Przemysłu 4.0?

Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową

Przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową - jak powinien zachować się pieszy? Jakie zasady go obowiązują? Sprawdziliśmy to.