Rynek energii w Polsce

Mimo, że Polska jest krajem z największym udziałem produkcji energii z węgla w Europie, produkcja ta w ostatnich latach systematycznie spada. Do 2040 oczekiwany jest spadek o 68 % produkcji energii z węgla kamiennego. O tym jak będzie wyglądać przyszłość energetyczna Polski oraz co wpłynie na jakość rynku krajowego rynku OZE zastanawiali się przedstawiciele spółki Polenergia oraz Aurora Energy Research podczas seminarium online “Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE” (zorganizowanym przez firmę CBE POLSKA). Dotyczyło ono przyszłości energetycznej Polski w świetle nowelizacji ustawy o źródłach energii oraz szans i wyzwań stojących przez całą branżą energii odnawialnej.

Łączenie rynków energii

Jak zauważył Jarosław Bogacz, członek Zarządu Polenergia, prezes Zarządu Polenergii Obrót przyszłość to centralizacja handlu na poziomie Unii Europejskiej i dalsze łączenie rynków energii.

- Aby prawidłowo prognozować to, co się wydarzy na rynku energii w Polsce, musimy mieć wiedzę ekspercką na temat tego, co się dzieje na rynkach sąsiednich. Planowane jest powiększanie udostępnianych uczestnikom rynku mocy transgranicznych i wiemy, że sąsiednie rynki będą coraz mocniej wzajemnie na siebie oddziaływać - dodaje Bogacz.

- W Europie obserwujemy znaczny wzrost odnawialnych źródeł energii. Mówimy o wzrośnie ponad dwukrotnym w ujęciu absolutnym i prawie dwukrotnym w ujęciu procentowym. Widzimy, że w 2030 są to głownie źródła niesterowane takie jak wiatr na morzu i lądzie. Przewidujemy, że już w 2030 roku produkcja energii w Europie będzie się opierała na źródłach odnawianych, energii jądrowej i gazie ziemnym. Emisyjność polskiej energetyki to jeden z głównych determinantów tego jak będziemy się pozycjonować jeśli chodzi o import i naszą konkurencyjność względem sąsiadów - podkreśla Filip Piasecki, ekspert ds. rynku energii, Aurora Energy Research.

Spadek emisyjności