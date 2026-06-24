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Bankowość mobilna bije rekordy. Już 27,7 mln aktywnych użytkowników

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24 czerwca 2026, 07:28
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Bankowość mobilna bije rekordy. Już 27,7 mln aktywnych użytkowników
Bankowość mobilna bije rekordy. Już 27,7 mln aktywnych użytkowników
Shutterstock
Shutterstock

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Bankowość mobilna w Polsce nadal dynamicznie rośnie. W pierwszym kwartale 2026 roku liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych zwiększyła się o 9 proc. rok do roku i osiągnęła 27,7 mln osób – wynika z danych Związku Banków Polskich.

Bankowość mobilna w Polsce

Z najnowszego raportu NetB@nk, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika również, że liczba aktywnych klientów bankowości internetowej spadła do 20,8 mln (o ok. 13 proc. rdr). „Dane pokazują wyraźne przesunięcie codziennej aktywności klientów w stronę kanału mobilnego” - uważają autorzy.

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Jak podali, na koniec I kwartału 2026 r. liczba umów dostępu do bankowości internetowej klientów indywidualnych przekroczyła 46 mln. To wzrost o 1 proc., w porównaniu z IV kwartałem 2025 r. oraz o 3 proc. rok do roku. Dodatkowo, liczba klientów logujących się co najmniej raz w kwartale do bankowości elektronicznej – internetowej lub mobilnej – wyniosła ponad 31,7 mln, czyli o 4,6 proc. więcej rdr. „Oznacza to, że klienci nie rezygnują z cyfrowego kontaktu z bankiem, lecz coraz częściej wybierają inny sposób dostępu do usług” - ocenił ZBP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

„Dane dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw wskazują na dalszy wzrost dostępu do bankowości elektronicznej przy niższej aktywności w analizowanym kwartale. Liczba klientów MSP z dostępem do bankowości internetowej wyniosła 3 851 996, czyli wzrosła o 0,78 proc. kwartał do kwartału i o 6,08 proc. rdr. Liczba aktywnych klientów MSP spadła natomiast do 2 490 168. To o 6,02 proc. mniej niż w IV kwartale 2025 r. oraz o 1,70 proc. mniej niż w I kwartale 2025 r.” - podali autorzy raportu.

Systemy płatnicze

Zwrócili uwagę, że w systemach płatniczych I kwartał 2026 r. przyniósł spadki w ujęciu kwartalnym. W systemie Elixir rozliczono 555 mln transakcji, o 2,52 proc. mniej niż kwartał wcześniej, przy wartości na poziomie ponad 2,3 mld zł; niższej o 4,88 proc. kwartał do kwartału. W systemie Express Elixir liczba transakcji przekroczyła 162,7 mln i była niższa o 4,30 proc. niż w IV kwartale 2025 r., ale jednocześnie wyższa o 12,6 proc. rdr. Wartość w Express Elixir wyniosła 83,7 mld zł, co oznacza spadek kwartalny o 3,87 proc., ale wzrost roczny o 15,94 proc.

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Spadki kwartał do kwartału widać też w systemie Euro Elixir; liczba przelewów wyniosła niemal 13 mln, co oznacza spadek o 9,63 proc. względem IV kwartału 2025 r. oraz 2,02 proc. rdr. Wartość rozliczonych operacji osiągnęła 93,7 mld euro; była niższa o 10,2 proc. kwartał do kwartału, ale wyższa o 4 proc. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.

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