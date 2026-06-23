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Polska zbuduje trzeci terminal LNG. "To historyczna decyzja"

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23 czerwca 2026, 14:37
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Polska zbuduje trzeci terminal LNG.
Polska zbuduje trzeci terminal LNG. "To historyczna decyzja"
Andrey Sharpilo
Shutterstock

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Gaz-System potwierdził budowę drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. Decyzję umożliwiło zakontraktowanie długoterminowego dostępu do usług FSRU 2 przez cztery podmioty, co znacząco zwiększy zdolności importowe gazu do Polski.

Polska będzie posiadała trzy terminale gazowe

Cztery podmioty zakontraktowały długoterminowy dostęp do usług terminala FSRU 2. Oznacza to, że w Zatoce Gdańskiej powstanie drugi terminal FSRU, a Polska będzie dysponować trzema terminalami LNG o łącznej mocy regazyfikacji ponad 20 mld m3 gazu rocznie, podał Gaz-System.

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"To historyczna decyzja dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Zbudujemy trzeci terminal LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. Nowa jednostka znacząco zwiększy nasze możliwości w zakresie importu skroplonego gazu. Terminal FSRU 2 w Zatoce Gdańskiej będzie jednym z filarów bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa Europy i umacniamy naszą pozycję jako regionalnego hubu energetycznego" - powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna dodał, że FSRU 2 to inwestycja w bezpieczeństwo państwa, konkurencyjność gospodarki i silną pozycję kraju na europejskim rynku energii.

Prezes Gaz-System: Wyraźny sygnał z rynku

Z kolei prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreślił, że wyniki procedury Open Season są wyraźnym sygnałem płynącym z rynku.

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"Uczestnicy potwierdzili, że widzą w Polsce miejsce do dalszego rozwoju działalności handlowej, budowania nowych łańcuchów dostaw oraz zwiększania wykorzystania LNG jako istotnego elementu systemu energetycznego. To potwierdzenie zasadności naszej strategii inwestycyjnej i kolejny krok w budowie nowoczesnej infrastruktury energetycznej oraz konkurencyjnego rynku dla Polski i całego regionu. To także fundamentalna zmiana dla Gaz-System, który znajdzie się w gronie europejskich liderów infrastruktury LNG, dysponując jedną z największych zdolności importowych w całej Unii Europejskiej. Dzięki realizacji dwóch terminali FSRU oraz dotychczas zrealizowanym inwestycjom infrastrukturalnym Polska będzie dysponowała zdolnościami importowymi gazu sięgającymi około 50 mld m3 rocznie" - wskazał.

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Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

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Źródło: ISBnews
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Polska zbuduje trzeci terminal LNG. "To historyczna decyzja"
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Gaz-System potwierdził budowę drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. Decyzję umożliwiło zakontraktowanie długoterminowego dostępu do usług FSRU 2 przez cztery podmioty, co znacząco zwiększy zdolności importowe gazu do Polski.
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