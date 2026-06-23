Ukraińskie firmy zalewają polski rynek? Dane pokazują nowy trend

Ukraińcy są najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców w naszym kraju. Dla części z nich Polska stała się już bazą do ekspansji na nowe rynki - podaje „Rz”.

Ponad 27 tys. spółek z ukraińskim kapitałem w Polsce

Budownictwo, handel hurtowy i transport – w tych trzech sektorach działa najwięcej, bo ponad jedna trzecia spośród prawie 27 tys. funkcjonujących w Polsce spółek z ukraińskim kapitałem – wynika z obliczeń „Rzeczpospolitej” na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych (COIG). Według nich, ukraińskie firmy mają również największy, prawie 28-proc. udział wśród wszystkich działających w naszym kraju spółek z zagranicznym kapitałem.

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Ponad połowa zaczęła swoją działalność po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r., gdy sporo ukraińskich firm decydowało się na przeniesienie części lub całości biznesu nad Wisłę - informuje gazeta.

Relokacja biznesów z Ukrainy nad Wisłę

Branża budowlana jest najbardziej popularna nie tylko w przypadku spółek, ale również wśród jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) założonych w Polsce przez Ukraińców. Fala ich rejestracji ruszyła w lutym 2022 r. dzięki specustawie, która umożliwiła uchodźcom wojennym z Ukrainy swobodny dostęp zarówno do rynku pracy, jak też do rozwijania jednoosobowych biznesów. Dzięki temu w latach 2022–2025 powstało ok. 109,1 tys. ukraińskich JDG

„Polski rynek bardzo dobrze dostosował się do napływu uchodźców z Ukrainy. Nie sprawdziły się obawy, że ich napływ wywoła wzrost bezrobocia i spadek płac” – powiedziała „Rz” Aleksandra Wejt-Knyżewska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, współautorka raportu PIE o ukraińskiej przedsiębiorczości. W jej ocenie, tak jak pracownicy z Ukrainy wypełniają luki na rynku pracy, tak również ukraińskie firmy najczęściej uzupełniają działalność krajowych firm.