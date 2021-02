Sylwia Pyśkiewicz: Pandemia wymusiła postęp technologiczny firm

O wyzwaniach dla firm spowodowanych lockdownem mówi Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska

Jakie wyzwania biznesowi postawiła pandemia?

Pierwsze tygodnie lockdownu na początku ubiegłego roku były dla wielu firm szokiem. Nigdy wcześniej przedsiębiorstwa nie były zmuszone do przeniesienia swoich pracowników w tryb pracy zdalnej na tak długo i na tak dużą skalę. Obserwowaliśmy, jak wiele do tej pory prostych działań, sprawiało firmom kłopot, np. procesowanie umów. Wiele firm próbowało w kilka tygodni zmienić i zoptymalizować swoje działania, aby móc zarządzać całym przedsiębiorstwem zdalnie. Pandemia wymusiła czynności, do których nie udało się ich przekonać nieraz i przez wiele lat. Na podstawie własnych doświadczeń zaobserwowaliśmy, że szczególne zainteresowanie biznesu koncertowało się na implementacji rozwiązań, które pozwoliły zarządzać biznesem z dala od jego siedziby. Dodatkowo niezwykle ważnym okazało się zapewnienie dostępu do danych operacyjnych bez względu na miejsce czy porę.





Dzisiaj wiele firm przekonało się do rozwiązań technologicznych, przed którymi przedsiębiorstwa opierały się w ostatnich latach. Postęp, który wymusiła pandemia, pozwolił wielu organizacjom nadrobić zaległości wynikające z braku zaufania do technologii. Zdecydowana większość firm przystosowała się do prowadzenia biznesu zdalnie. Przedsiębiorstwa obecnie sprawdzają kolejne rozwiązania, pytają o nowe możliwości implementacji narzędzi, które pozwolą im usprawnić pozostałe sektory swojej działalności. Chętniej również outsourcują procesy, które są istotne dla funkcjonowania firmy, jednak nie należą do strategicznych działań biznesowych

Jak na pandemię zareagowały polskie przedsiębiorstwa?

Kiedy pandemia zmusiła nas do pracy zdalnej, zobaczyliśmy przede wszystkim bardzo dużą zmianę w podejściu firm do outsourcowania procesów. Wcześniej dla większości przedsiębiorstw kluczowym wyznacznikiem była cena. Obecnie zwraca się również uwagę na to, ile procesów dana firma może przejąć oraz jaki jest jej plan BCP[1]. Wiele firm przed pandemią było również przywiązanych do klasycznego modelu pracy – zachowania wszystkich lub większości procesów wewnątrz firmy. W trakcie lockdownu praktycznie z dnia na dzień niektóre działania stały się niemożliwe do wykonania w ramach własnych kompetencji. Firmy zaczęły więc poszukiwać alternatywnych rozwiązań i szybko przekonały się do słuszności swoich decyzji. Liczne procesy, które po wypracowaniu odpowiedniego rozwiązania, mogły wrócić do firm, zostały w rękach outsourcerów, gdyż przedsiębiorstwa przekonały się o licznych korzyściach wynikający ze współpracy z zaufanym partnerem biznesowym.

Praca zdalna – jak IT wspiera to rozwiązanie?

Nowe technologie stały się podstawą funkcjonowania dzisiejszego biznesu. Rozwiązania oparte na platformach workflow jak M-Files, działaniach sztucznej inteligencji jak Insight – autorskie rozwiązanie Iron Mountain, pozwalają na dostęp do danych 24/7 z każdego miejsca z dostępem do Internetu, ale również umożliwią szybszą pracę oraz analizę jednego dokumentu przez wiele osób w tym samym czasie. Pozwalają także na wykorzystanie sztucznej inteligencji do takich procesów jak choćby ocena wniosków kredytowych w bankach czy wyszukiwanie danych oraz tworzenie analiz strategicznych dla zarządów firm Jak pokazują badania rynkowe aż 73% pracowników[2] deklaruje, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu rozwiązań IT ich firmom udało się przetrwać kryzys spowodowany pandemią COVID-19.

Które branże najlepiej zareagowały na pracę zdalną?

Nie dla wszystkich firm przejście na model pracy home office był trudny. Są branże, które już wcześniej znaczną część swojej pracy realizowały w oparciu o rozwiązania cyfrowe. Jak pokazują badania najszybciej i najchętniej model home office wprowadziły przedsiębiorstwa z branży nieruchomości (92%), IT (86%), usług dla biznesu (84%) oraz SSC/BPO (80%)[3]. Obecnie wiele firm nie chce wracać do modelu pracy biurowej i chce pozostawić swoich pracowników w trybie pracy zdalnej

Pandemia bardzo mocno zweryfikowała cały rynek w tym aspekcie. Przyczyniła się do sytuacji, w której ludzie mniej pracują ze sobą nawzajem, a zaczynają pracować bardziej wirtualnie, wspierani przez technologię. Z naszych doświadczeń wynika, że jedną z branż, która nie stroniła wcześniej od rozwiązań technologicznych, a co jest z tym związane, nie odczuła wielu negatywnych skutków przejścia w tryb pracy zdalnej, jest branża finansowa. Inwestowała ona przez lata w optymalizacje, które wymiernie przekładały się na niższe koszty i większą efektywność a dzięki dużej skali działania przyczyniły się do potężnych oszczędności, sprawności operacyjnej oraz otwarcia na konsumenta. Branża finansowa jest najbardziej reprezentacyjnym przykładem, gdyż swoje działania nieprzerwanie prowadziła sprawnie.

Czego możemy spodziewać się w nadchodzący roku?

Obserwujemy rozkwit tzw. przemysłu 4.0. Biznes zaczyna stosować technologie opierające się na koncepcjach Internetu Rzeczy, sieci 5G czy blockchainów. Wśród naszych klientów obserwujemy również coraz większą popularność tzw. e-pieczęci i mechanizmów identyfikacji elektronicznej (eID). Niemal 50% polskich firm chce w najbliższej przyszłości wdrożyć możliwości elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania[4]. Wynika to z faktu, że pozwalają one na zachowanie odpowiedniego tempa realizowania działań, które dla wielu branż jest kluczowym elementem.

Przed wybuchem pandemii COVID-19 aż 73% firm nie inwestowało w nowe technologie. Jednak już teraz trend ulega zmianie. 69% przedsiębiorstw ma zamiar korzystać z nowoczesnych form komunikowania się z klientem, a 27% z systemów do zarządzania i monitorowania pracy zdalnej[5]. Z pewnością będziemy więc obserwować wzrost znaczenia analityki danych w kontekście podejmowania decyzji. Sprawdził się również outsourcing oraz praca zdalna, co doprowadziło do digitalizacji procesów a stąd już tylko mały krok do wykorzystania sztucznej inteligencji. Coraz większą popularnością będą więc cieszyć się platformy takie jak M-Files (platforma workflow), eVault (platforma do zarządzania zeskanowanymi i zindeksowanymi dokumentami autorstwa Iron Mountain), Kofax (OCR pozwalający digitalizować drukowane teksty na papierze) lub Insight (sztuczna inteligencja potrafiąca wyszukiwać dane z wszelkich dostępnych nośników samodzielnie procesując informację we wskazany sposób). Przewiduje się, że synergia tych rozwiązań pozwoli zredukować liczbę błędów pracowników o 43%, natychmiastowy wzrost wydajności o 36% przy jednoczesnej redukcji kosztów administracji o 23%[6].

oprac. Agnieszka Gorczyca

