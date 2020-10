Firmy przenoszą się do sieci. To nieodwracalny proces

Biznes w sieci

Nic już nie będzie takie, jak kiedyś – wieszczą eksperci. Pandemia koronawirusa spowodowała nieodwracalne zmiany we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Wirus znacząco zmienił także politykę firm, które coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z nowych technologii. To, co jeszcze niedawno działo się w świecie realnym, przenosi się do wirtualnego.

– Jesteśmy świadkami nieodwracalnych zmian, których konsekwencje zostaną z nami już na zawsze. Elastyczność pracy, napędzana nowymi technologiami i zmianą nawyków, wymaga elastyczności biznesu, jego środowiska i wszelkich powiązanych usług – mówi Hubert Abt, CEO & founder firmy New Work, operatora biur elastycznych.





Wirtualne możliwości

Jakie wirtualne narzędzia stają się coraz bardziej potrzebne firmom działającym w nowych pandemicznych realiach?

Aplikacje do zarządzania elastycznymi przestrzeniami biurowymi

Żeby prowadzić firmę, nie jest nam potrzebna stała siedziba. Jednak zdarzają się sytuacje, w których wypadałoby zaprosić swojego kontrahenta na spotkanie w odpowiednie do rangi tego wydarzenia miejsce. Czasami istnieje potrzeba wyjazdu do innego miasta i znalezienia przestrzeni do pracy. Tutaj w sukurs przychodzą nam elastyczne powierzchnie biurowe. To rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz od razu wynajmować całego piętra, kilku pokoi czy lokalu - wystarczy możliwość rezerwacji sali konferencyjnej czy zacisznego pokoju do pracy. Takie rozwiązanie jest już dostępne w największych polskich i europejskich miastach, podróżowanie biznesowe nie jest już problemem. Niebawem dostępne będą także aplikacje umożliwiające swobodny dostęp do biura w wielu lokalizacjach, bez potrzeby wiązania się długoterminowymi umowami najmu. Wystarczy korzystać z powierzchni biurowych, które są przedsiębiorstwu w danej chwili potrzebne. W wirtualnym świecie w prosty sposób można zarezerwować potrzebną przestrzeń w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Wirtualna księgowość

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba planować wizyty w biurze rachunkowym i spędzać połowy dnia u księgowej. Do tego, by sprawnie i efektywnie prowadzić finanse firmy, wystarczy tylko komputer i dostęp do Internetu. Na rynku dostępnych jest wiele platform oferujących tego typu usługi. Po zalogowaniu i opłaceniu wybranego abonamentu, otrzymujemy możliwość skorzystania nie tylko z szerokiego wachlarza potrzebnych narzędzi, ale także porad, wsparcia konsultantów. Dzięki stałemu dostępowi do dokumentów, można w dowolnej chwili kontrolować sprawy finansowe swojej firmy.