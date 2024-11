Brakuje specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Luka w ujęciu globalnym od 2023 roku wzrosła o blisko 20 proc., a w Europie o 12,8 proc. Ekspert przypomina: bezpieczeństwo nie jest kosztem, a inwestycją, która zapewnia ciągłość i stabilność operacyjną

Z powodu sytuacji gospodarczej pracodawcy ograniczają zatrudnianie i rozwój zawodowy swoich zespołów, tymczasem liczba zagrożeń rośnie. Jak wynika z badania ISC2 Cybersecurity Workforce Study, 60 proc. ankietowanych uważa, że luki w umiejętnościach znacząco utrudniają zabezpieczenie organizacji. 58 proc. respondentów twierdzi, że wystawia to organizacje na znaczące ryzyko. W badaniu udział wzięło niemal 16 tys. specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na całym świecie.

W przesłanym komunikacie przekazano, że w skali globalnej istnieje luka - zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - która wyliczona została na 4 762 963 wakaty. Oznacza to wzrost o 19,1 proc. w porównaniu do 2023 roku. Największy wzrost zapotrzebowania zaobserwowano w regionie Azji Pacyficznej, gdzie wyniósł aż 26,4 proc. Na drugim miejscu znalazła się Europa, z wzrostem w stosunku do 2023 roku wynoszącym 12,8 proc. Zdaniem ekspertów, jednym z głównych zagrożeń dla firm jest ograniczenie rozwoju działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci. Jak wynika z badania ISC2 Cybersecurity Workforce Study, prawie 2 na 3 respondentów wskazało, że niedobory kadrowe i brak wystarczających umiejętności w zespole bezpośrednio wpływają na zdolność organizacji do skutecznej ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi.

Zdaniem eksperta ds. informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa z Mediarecovery Łukasza Jachowicza, zbyt niskie inwestycje w zespoły cybersecurity i brak rozwoju pracowników mogą nie tylko obniżyć poziom ochrony, ale także stworzyć dogodne warunki dla cyberprzestępców. W obliczu potencjalnych zagrożeń, firmy powinny skoncentrować się na optymalizacji zasobów, np. poprzez zwiększenie współpracy między zespołami IT a zespołami cyberbezpieczeństwa, co pozwoli budowanie szerokich kompetencji związanych z bezpieczeństwem, a w przyszłości szybsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń - dodał Jachowicz.

Wsparcie AI

Obecnie aż 45 proc. zespołów wdrożyło generatywną AI, licząc na usprawnienie procesów i szybsze wykrywanie zagrożeń. Jednak zwiększone wykorzystanie AI niesie również zagrożenia związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Choć AI może znacząco poprawić szybkość i efektywność operacyjną, wymaga ostrożnego i przemyślanego wdrożenia. Brak jasnej strategii w zakresie korzystania z AI może sprowadzić na organizację zupełnie nowe zagrożenia i zwiększyć ryzyko. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie odpowiednich procedur oraz monitoringu wdrożeń AI, które pozwolą na kontrolowane i bezpieczne korzystanie z tej technologii – zwrócił uwagę Jachowicz.

Pracodawco, bezpieczeństwo jest inwestycją zapewniającą ciągłość i stabilność operacyjną

W obliczu rosnącej liczby zagrożeń cyfrowych, organizacje będą musiały zapewnić pełne bezpieczeństwo swoim zasobom. Niestety, wiele firm z powodu ograniczeń kadrowych i budżetowych, ale także rosnącej skali niebezpieczeństw, nie będzie w stanie skutecznie poradzić sobie z dynamicznymi potrzebami w obszarze cybersecurity – przekazał Jachowicz. Dodał, że w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy ze specjalistycznym partnerem. Profesjonalne firmy dostarczają nie tylko zaawansowane technologie ochrony, ale również wiedzę ekspercką, dzięki której organizacja może skuteczniej identyfikować i neutralizować zagrożenia, zanim te zdążą wyrządzić szkody. Bezpieczeństwo nie jest kosztem, a inwestycją, która zapewnia ciągłość i stabilność operacyjną - podsumował Jachowicz.