Od 12 czerwca zapłacisz okiem za zakupy. W których sklepach?

12 czerwca w pięciu salonach Empik w całej Polsce rozpoczyna się pilotażowy program płatności biometrycznych. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy. Dostawcą tej technologii jest polski fintech PayEye, we współpracy z Planet Pay. Program jest pierwszym tego rodzaju w Europie i działa w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.

W Empikach testowany jest system płatności biometrycznych, który wykorzystuje mobilną aplikację. Po raz pierwszy użytkownik wprowadza swoje dane oraz numer karty płatniczej. W trakcie pierwszej transakcji system prosi o potwierdzenie za pomocą pinu lub numeru telefonu. Kolejne płatności można sfinalizować, patrząc w okienko specjalnego terminala.

Wypuszczamy w Polsce zupełnie nową technologię, wchodzimy na wyższy poziom biometrii. Dla nas, jako dla Mastercard, to naturalne, bo innowacje i bezpieczeństwo mamy w swoim DNA. Biometria to coś, czego używamy już na co dzień – odblokowujemy telefon palcem lub skanem twarzy. Teraz będziemy płacić absolutnie bez żadnych urządzeń, bez karty, bez telefonu, i to jest faktycznie ogromny postęp – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Polacy nie boją się biometrii

W 2007 roku jako jeden z pierwszych krajów Polska wprowadziła płatności bezstykowe, a obecnie stanowią one 100% wszystkich transakcji. Rozwiązania biometryczne nie są obce dla Polaków – według danych Mastercard, 4 na 5 respondentów w Polsce korzysta lub korzystało z tego typu zabezpieczeń, a wśród osób w wieku 18-25 lat praktycznie każdy miał już kontakt z biometrią.

Płatności biometryczne

Dlaczego oko i twarz?

Daniel Jarząb, CEO PayEye, wyjaśnia, że wybór biometrii oka i twarzy ma swoje uzasadnienie. Oko pozostaje takie samo przez całe życie, co stanowi doskonałą podstawę dla rozwiązania globalnego. Dodatkowo połączenie tych dwóch cech daje świetny user experience – użytkownik nie musi wiedzieć, że podczas jednego spojrzenia weryfikowane jest wiele unikatowych cech zapisanych w jego wyglądzie. To zapewnia bezpieczną identyfikację dla instytucji finansowych, które oficjalnie zaczynają nas wspierać.

Trend w płatnościach

Jarząb przewiduje, że płatności biometryczne wkrótce staną się tak popularne jak płatności bezstykowe. Ewa Szmidt, prezeska Empiku, zgadza się z tym stanowiskiem. Program płatności okiem to fenomenalna usługa, która będzie powszechna za kilka lat, jak inne formy płatności. Z Mastercardem pracujemy od wielu lat. To strategiczne partnerstwo, zarówno w zakresie rozwoju technologii, w szczególności płatności, jak również współpraca marketingowa – mówi Szmidt.

Gdzie zapłacisz okiem?

Trzymiesięczny pilotaż usługi odbędzie się w pięciu lokalizacjach: w warszawskiej Galerii Mokotów, we Wrocławiu na Bielanach, w Posnanii w Poznaniu, w Galerii Kazimierz w Krakowie oraz w Czeladzi w galerii M1 .