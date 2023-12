Czy inwestorzy w spółki memowe są bardziej skłonni do inwestowania w kryptowaluty czy w akcje?

Czy inwestorzy którzy wcześniej kupowali akcje memowej spółki GameStop mogą być zainteresowani bardziej tradycyjną giełdą? Jakie są główne trendy dominujące wśród osób wybierających inwestowanie w te nowe instrumenty?

Przypadek GameStop

REKLAMA

Sagę najsłynniejszej spółki memowej GameStop obserwowały z zapartym tchem zarówno instytucje finansowe, jak i indywidualni inwestorzy. I choć ta niewielka sieć sklepów z grami komputerowymi po fenomenalnych wzrostach zanotowała spektakularny spadek na giełdzie, z którego nie podniosła się do dziś, to rozpaliła wyobraźnię inwestorów. Cena akcji tej spółki wzrosła z poniżej jednego dolara, aż do ponad $80, zapewniając fenomenalny zwrot tym, którzy w odpowiednim momencie podchwycili zainteresowanie wygenerowane w mediach społecznościowych, szczególnie na niesławnym subreddicie WallStreetBets.

REKLAMA

Zainteresowanie GameStop i innymi spółkami memowymi przyciągnęło do giełdy wielu nowych inwestorów z najmłodszego pokolenia, skuszonych wizją szybkiego zysku. Sprawdzimy tutaj, czy inwestorzy którzy wcześniej kupowali akcje GameStop mogą być zainteresowani bardziej tradycyjną giełdą i spróbujemy zastanowić się, jakie są główne trendy dominujące wśród osób wybierających inwestowanie w te nowe instrumenty.

Nowe instrumenty: otwarcie rynków na kryptowaluty

REKLAMA

Krajobraz inwestycyjny w ciągu zaledwie ostatnich kilku lat zdecydowanie się zmienił. Nadejście spółek memowych, a także kryptowalut sprawiło że osoby, które do tej pory nie interesowały się rynkiem kapitałowym, zdecydowały się na zakup nowatorskich instrumentów, takich jak kryptowaluty. Zasadniczo, te wirtualne waluty pozostawały poza obiegiem giełdowym, ale właśnie teraz się to zmienia, wraz z wejściem na giełdę funduszy ETF opartych o kryptowaluty. Maxim Manturov, Dyrektor ds. Badań Inwestycyjnych we Freedom Finance Europe uważa, że: „Emisja kontraktów futures na Ethereum, opartych o fundusze ETF może w istocie mieć potencjalnie poważny wpływ na adopcję kryptowalut i pogląd Wall Street na cały rynek kryptowalutowy. Premiera kontraktów Futures ETF na Ethereum to kluczowy moment dla kryptowalut w całym sektorze finansowym. Otworzy to drzwi do napływ dużej liczby inwestycji instytucjonalnych w Ethereum, zapewniając regulowany i bardziej dostępny dla zwykłych inwestorów sposób na uczestnictwo na arenie kryptowalutowej. Ten napływ kapitału instytucjonalnego ma potencjał, aby dodać stabilność do wyceny rynkowej Ethereum i zwiększyć ogólną płynność rynkową.

To także kamień milowy, który może jeszcze bardziej zatrzeć granice pomiędzy tradycyjnymi finansami, a instrumentami cyfrowymi. Zwiększa on szanse inwestycyjne w ciągle zmieniającym się krajobrazie finansowym, co może prowadzić do masowej akceptacji kryptowalut. Tym niemniej, ważne aby zwrócić uwagę, że choć te zmiany są obiecujące, mogą one także wiązać się z potencjalnym zwróceniem uwagi organów nadzoru.”

Nastawienie inwestorów do akcji memowych i kryptowalut

Choć więc dostępność kryptowalut dla inwestorów będzie rosnąć dzięki emisji nowych, opartych o nie instrumentów ETF, młodzi inwestorzy którzy wcześniej kupowali akcje takich spółek jak GameStop mogą do nich podchodzić ostrożnie. Zyski z inwestycji w instrumenty takie jak akcje dużych spółek z parkietów w Warszawie lub w Nowym Jorku często nie przekraczają bowiem kilku procent rocznie, a to znacznie mniej niż obecna inflacja w Polsce, czy poziom odsetek kredytów studenckich w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie rosnące koszty życia mogą zjadać większość oszczędności, zmuszając do inwestycji w ograniczonym zakresie i zmniejszając możliwości zwrotów z papierów nie zyskujących wiele.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego właśnie to najmłodsi inwestorzy dokonywali zakupu akcji. Według analiz AFM Market Watch, mediana wieku inwestora GameStop wyniosła 26 lat – a to właśnie pokolenie Z.

Analiza zwraca także uwagę na fakt, że wystąpiła znacząca korelacja wzrostów akcji GameStop, z aktywnością inwestorów w social mediach na temat tej spółki memowej. A to właśnie Zetki są aktywnymi uczestnikami mediów społecznościowych i śledzą oni informacje o najnowszych trendach na giełdzie w serwisach takich jak Twitter, Reddit, a ostatnio nawet TikTok – tego ostatniego źródła lepiej jednak nie traktować poważnie. Dokładnie taki sam schemat można zaobserwować w przypadku inwestycji w kryptowaluty. Pokolenie Z nie będzie więc czerpało już większości wiedzy z tradycyjnych kanałów takich jak prasa ekonomiczna, czy konferencje prasowe prezesów banków centralnych.

Generacja Z zainteresowana giełdą

Podobna sytuacja występuje w przypadku inwestycji w kryptowaluty. Osoby inwestujące w Bitcoin, Ethereum czy XRP nie należą do najstarszych.

Również w powyższym przypadku, wśród inwestorów kryptowalutowych dominuje młodsze pokolenie. Większość osób trzymających kryptowaluty w wirtualnych portfelach, albo na giełdach kryptowalutowych takich jak Binance znajduje się przedzial od 18 do 34 lat. Wpływ na to mają podane powyżej czynniki, a także oczekiwania wysokich zwrotów. Dzienna zmiana szczególnie w przypadku kryptowalut o niższej kapitalizacji może wynieść nawet kilkanaście procent – to niemożliwy wzrost w przypadku akcji największych spółek. Podobnie jak dla akcji memowych takich jak GameStop, głównym źródłem wiadomości będą media społecznościowe.

Choć więc ożywienie gospodarcze i spowolnienie inflacji może sprawić, że inwestowanie na giełdzie powróci do łask wielu inwestorów, młode pokolenie będzie nadal zainteresowane alternatywnymi formami inwestowania. To zaś sprawi, że przynajmniej częściowo kapitalizacja przesunie się z tradycyjnych rynków finansowych, do innowacyjnych produktów w stylu NFT, czy kryptowalut, a trend ten powinien utrzymywać się przez kolejne lata. Natomiast emisja nowych instrumentów takich jak ETF na Ethereum przyciągnie również starszych inwestorów, a nawet instytucje, dzięki czemu krajobraz obrotu kryptowalutami ulegnie zmianie. Jego krzepnięcie może powodować korzystny wpływ na cały rynek, zwiększając zaufanie i przejrzystość obrotu kryptowalutami.

Autor Dmytro Spilka

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl