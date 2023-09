Ze sztuczną inteligencją logistyka nie będzie już taka sama

Sztuczna inteligencja w logistyce to przyszłość. W łańcuch dostaw z użyciem AI chce zainwestować już ponad 60% firm. Co może ułatwić ta technologia?

Sztuczna inteligencja w logistyce

Badania przeprowadzone przez Gartnera wskazują, że sztuczna inteligencja (SI) i cyfrowy bliźniak stanowią klucz w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Raport podkreśla, że aż 60% przedsiębiorstw rozpoczęło lub planuje wdrożenie cyfrowego bliźniaka łańcucha dostaw (DSCT). Jednak dane dotyczące SI są równie zaskakujące — aż ¾ firm (75%) uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała kluczowy wpływ na przyszłość operacji logistycznych.

– Badania potwierdzają to, co wielu liderów branży już podejrzewało: przyszłość logistyki jest cyfrowa i staje się fundamentem nowoczesnego zarządzania łańcuchem dostaw – komentuje wynik badania Jerzy Danisz, WMS Competence Center Manager z PSI Polska i dodaje: – W obliczu tak dynamicznych zmian technologicznych, firmy, które nie przyjmą innowacji, ryzykują utratę konkurencyjnej przewagi na rynku – mówi ekspert z PSI Polska, spółki IT.

Jak optymalizować operacje magazynowe

W dużym uproszczeniu platforma optymalizuje operacje magazynowe wykorzystując do tego mechanizmy sztucznej inteligencji. – Oprogramowanie 'eksperymentuje' w cyfrowym świecie, dostosowując się do rzeczywistych warunków. To przekłada się na poprawę wydajności w rzeczywistych procesach – wyjaśnia Jerzy Danisz. Algorytmy pozwalają magazynierom o 1/3 szybciej kompletować towary, system podpowiada najbardziej optymalna trasę. Ten sukces sprawił, że twórcy zaczęli testować zmiany w kolejnych obszarach; zmieniono sposób rezerwacji towarów w magazynie oraz metodykę generowania list kompletacyjnych. To pozwoli podnieść efektywność pracy w magazynie o 30 proc., a funkcjonalności mają na stale zostać wdrożone do platformy we września 2023 roku.

Optymalizacja procesów nie polega już tylko na automatyzacji, ale na ciągłym "uczeniu się" systemu, na podstawie rzeczywistych danych i symulacji. Dzisiaj to jeszcze nowość, ale w niedługim czasie może stać się standardem.

System umożliwia tworzenie wiernej kopii rzeczywistego obiektu magazynowego w postaci cyfrowej symulacji. Dzięki temu firma ma możliwość dokładnego analizowania procesów zachodzących w magazynie, testowania różnych strategii pracy oraz wizualizacji całego magazynu za pomocą modelu 3D i heatmap. - W praktyce oznacza to dogłębną analizę procesów logistycznych, lepsze monitorowanie KPI oraz możliwość testowania alternatywnych strategii pracy magazynu – tłumaczy Jerzy Danisz.

Cyfrowy bliźniak coraz popularniejszy

Cyfrowy bliźniak nie jest nowością w logistyce. Rozwiązanie to analizuje operacje na bieżąco, pomaga w decyzjach przez symulacje i zmniejsza koszty – nic dziwnego, że przedsiębiorcy chętnie sięgają po tę technologię. Efektywność rozwiązania widać doskonale na przykładzie magazynu LPP. Jednak to nie koniec wielkich zmian, które odmienią oblicze sektora logistyki, ale przede wszystkim handlu.

Eksperci rynkowi z Gartnera donoszą, że na horyzoncie pojawia się coś zupełnie nowego, co ma potencjał zmienić sposób, w jaki postrzegamy relacje z klientami w branży handlowej i co wpłynie też na łańcuch dostaw. Mowa o cyfrowym bliźniaku klienta (DToC). Jak to działa? Digital Twin klienta pokazuje w wirtualnym świecie, sposób w jaki reagują nabywcy na różne sytuacje. Dzięki temu łatwiej jest przewidzieć jego oczekiwania i dostosować ofertę. To narzędzie do lepszej pracy z klientem i efektywniejszej logistyki. Jednak, pomimo potencjalnych korzyści, wiele firm nieśmiało przyswaja tę technologię. Główne powody to koszty, brak wiedzy i jeszcze niejasne korzyści. Ale raport Gartnera podkreśla, że już 20% firm z branży rozważa wdrożenie tej innowacji. - W miarę upowszechniania i lepszego zrozumienia, jaki potencjał drzemie w cyfrowym bliźniaku klienta, ta technologia ma szansę istotnie zaznaczyć swoją obecność w przyszłości handlu i logistyki — podsumowuje Jerzy Danisz z PSI Polska.

