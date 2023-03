Jak sprawić aby szkolenia rozwijały umiejętności w handlu detalicznym?

Jak zaprezentować produkt?

Pracownicy sklepów i usług każdego dnia mierzą się z wyzwaniem, jakim jest zaprezentowanie konkretnych produktów i ich sprzedaż, czyli hybryda twardych i miękkich kompetencji. Na samej sprzedaży się jednak nie kończy. Wielu przedsiębiorcom w dużej mierze zależy przecież na tym, by klient po opuszczeniu lokalu zawitał do niego ponownie. Dlatego pierwsze wrażenie związane z obsługą musi być pozytywne, szczególnie w przypadku sklepów wyspecjalizowanych.

Marketing w branżach detalicznych

Osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z konsumentem muszą wyróżniać się wiedzą, która zaspokoi wszelką ciekawość, wątpliwości i wymagania - uważa Robert Ogór, Prezes Zarządu AMBRA S.A

- Sprzedawcy są regularnie szkoleni z zakresu oferty kierowanej do konsumenta, począwszy od znajomości produktu, po doradztwo z perspektywy potrzeb i okazji konsumenckich.

Wysoka jakość obsługi klienta to podstawa

Czy więc regularne szkolenia zatrudnionych to jeszcze przywilej pracowników, czy już obowiązek pracodawcy? To zależy od specyfiki branży i produktu, jednak nie ulega wątpliwości, że obsługa klienta na najwyższym poziomie bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe oraz przyczynia się do budowania biznesu wokół lojalności, czyli sieci klientów, którzy zadowoleni z obsługi w sklepie, z przyjemnością do niego powracają:

- o jakości obsługi najlepiej świadczą wyniki badań konsumenckich. Pytając o najważniejsze cechy obsługi, dobór asortymentu, lokalizacji i inne, mamy szansę sprostać oczekiwaniom osób, które każdego dnia gościmy w sklepach oraz stale podnosić poziom wiedzy i fachowości pracowników, również w oparciu o sugestie najbardziej wymagających krytyków - podkreśla Robert Ogór.

Inwestycja w szkolenia może się opłacić

Aktualne wydarzenia gospodarcze wymagają od wielu firm wysokiej elastyczności i ostrożności w prowadzonej polityce budżetowej. Rezygnacja ze szkoleń pracowników, wciąż stanowiących silny komponent systemu motywacyjnego, może nie tylko negatywnie wpłynąć na wizerunek pracodawcy, ale też skutecznie przeszkodzić w osiąganiu zysków firmy. Co więcej, własny rozwój to dla pracowników bardzo ważny aspekt - według raportu Antal, aż 56% badanych osób najbardziej w pracy cieszy awans oraz wspomniana możliwość udziału w programach podnoszących kompetencje.