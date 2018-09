Ochrona danych osobowych 2018 - zmiany w projekcie ustawy

1. Niezapowiadane kontrole

Podczas prac rozważano możliwość wyłączenia przepisów w zakresie zawiadamiania przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli. Proponowane rozwiązanie, co zrozumiałe, spotkało się ze sprzeciwem ze strony organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców. Argumentem w walce z przedmiotową propozycją było to, iż kontrola wymaga zaangażowania wielu osób, których obecność trzeba przede wszystkim zapewnić. Ustawodawca przychylając się do stanowiska przedstawicieli przedsiębiorców ostatecznie zrezygnował z przedmiotowych wyłączeń. Oznacza to, że do materii związanej z kontrolowaniem przedsiębiorców stosujemy w pełni przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców i zgodnie z jej postanowieniami organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, którą wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Należy jednak pamiętać, że zawiadomienia nie dokonuje się w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa, wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Ustawa Prawo przedsiębiorców, nie będzie miała jednak zastosowania do podmiotów które nie mieszczą się w pojęciu „przedsiębiorca”, a więc chociażby do fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i stowarzyszeń, do których zastosowanie będą miały w zakresie kontroli jedynie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Wyłączenie przepisów o ugodzie

W treści projektu postanowiono o wyłączeniu przepisów o ugodzie wskazując na tak dalece idącą doniosłość spraw z zakresu ochrony danych osobowych, iż zawieranie ugody nie powinno być dopuszczalne. Przedmiotowe wyłączenie także spotkało się z silnym sprzeciwem. Nie wszystkie bowiem sprawy z zakresu ochrony danych osobowych charakteryzują się wskazywaną doniosłością, a wręcz przeciwnie, w miarę możliwości znaczna ich ilość tą drogą powinna być finalizowana. Pod uwagę należy wziąć również i to, iż zawarcie ugody jest w ogóle możliwe tylko gdy charakter sprawy na to pozwala, a co więcej wymaga ona zatwierdzenia przez organ administracji publicznej przed którym zostaje zawarta, co daje pewność, iż zostanie ona wykorzystana tylko tam, gdzie będzie to rzeczywiście zasadne. Ostatecznie ustawodawca nie wyłącza możliwości zawierania ugody na zasadach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.