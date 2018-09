Zawieszenie działalności gospodarczej po zmianach w 2018 r.

Chociaż ustawa z 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy nie wprowadziła w swoim brzmieniu wielu zmian wobec poprzednich przepisów, w pewnym stopniu wyszła jednak na przeciw przedsiębiorcom wprowadzając pozytywne dla nich zapisy. Dlatego od 30 kwietnia 2018 roku poza zmianami zasad zgłaszania zawieszenia oraz wznowienia firmy należy także zapoznać się z nowościami, między innymi, z zakresu zasad zgłaszania pełnomocników jak i informacji, które należy podać we wniosku o zgłoszenie firmy.

Minimalnym terminem na jaki można zawiesić działalność zgodnie z nową ustawą jest 30 dni, zatem w tej kwestii nie ma żadnych zmian. Natomiast dotychczasowy termin „maksymalny” tj. 24-miesięczny uległ modyfikacji: obecnie w ustawie postanowiono wprowadzić ułatwienie dla firm zarejestrowanych w CEIDG decydując się na możliwość bezterminowego zawieszenia działalności. Dawniej, jak zostało wspomniane powyżej, można było zawiesić prowadzenie działalności na maksymalnie 24 miesiące, a po upływie tego terminu i w razie nie złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wznowienie działalności, wykreślano ją automatycznie z rejestru.

reklama reklama

Polecamy: Ceny transferowe - jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Od 30 kwietnia zmieniono również krzywdzące dla przedsiębiorców, postanowienia dot. zakazu zawieszenia działalności, która zatrudnia pracowników, nawet tych przebywających na urlopie. Nowa regulacja pozwala przedsiębiorcy również na zawieszenie działalności w wypadku gdy w przedsiębiorstwie zatrudnieni są pracownicy przebywający na:

urlopie wychowawczym,

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

urlopie macierzyńskim,

urlopie rodzicielskim, niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Co interesujące przedsiębiorca decydujący się na taki krok nie jest zobowiązany w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji, a organ jednak nie musi wniosku pozytywnie rozpatrzeć. Istnieje szereg powodów, na które może się powołać, odmawiając przedsiębiorcy zawieszenia, między innymi: gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione. Opisaną powyżej odmowę można zaskarżyć do wojewódzkiego kolegiów odwoławczego lub złożyć skargę do WSA w razie negatywnego rozstrzygnięcia.

Zobacz: Konstytucja dla biznesu

Autor: Kaja Żmijewska