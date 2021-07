Coraz więcej firm decyduje się na restrukturyzację.

Tylko w instrumentach inwestycyjnych dla MŚP w dziedzinie ekoinnowacji wsparliśmy 777 przedsiębiorstw na kwotę 4,7 mld zł dofinansowania - podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na co zostaną przeznaczone środki?

Peugeot 208 wreszcie zawitał przed naszą redakcją. Na to auto czekaliśmy naprawdę długo. Chyba było jednak warto - i to pomimo.... czerwonego lakieru.

Już od 13 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Pomoc wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł

Czy pracownicy tracą na przenoszeniu produkcji do innych krajów?

W krajach rozwiniętych powszechna jest obawa, że globalizacja może mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Dla przykładu, badania naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wskazują, że proces przenoszenia rodzimej produkcji z USA do krajów, gdzie wytwarza się taniej, w tym do Chin, może likwidować miejsca pracy w niektórych sektorach.