KRS - teraz już tylko elektronicznie

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez internet - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

MS: od 1 lipca br. ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Jak podkreślił resort, w pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 r., kiedy Sejm uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o KRS. "Wprowadzenie kolejnych rozwiązań technologicznych sprawia, że korzystanie z systemu staje się łatwiejsze i szybsze" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podkreśla, że przedsiębiorcy od kilku lat odczuwają korzyści związane z e-KRS, z którego przez internet mogą pobrać odpis. Jak dodano, w 2020 r. za pośrednictwem wyszukiwarki KRS pobrano ponad 28,7 mln takich informacji.

"Ogromnym ułatwieniem, wprowadzonym już w 2018 r., są również elektroniczne sprawozdania finansowe. Przedsiębiorcy mogą bezpłatnie drogą elektroniczną, poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), składać dokumenty finansowe do KRS. W systemie znajduje się ponad 4,1 mln dokumentów, co oznacza, że taka ich liczba nie musi być dostarczona do sądu w formie papierowej. To udogodnienie dla przedsiębiorców i duże oszczędności w sądach związane z brakiem konieczności przechowywania akt papierowych" - czytamy.

Wnioski tylko przez internet

Jak informuje ministerstwo, do to pory jednak nie więcej niż 10 proc. spraw wpływało do KRS w postaci elektronicznej. Teraz wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą składane elektronicznie. "Przyśpieszy to rejestrację spółek, pozwoli uzyskać pełną dokumentację w sposób elektroniczny, odciąży sądy rejestrowe i ułatwi komunikację z nimi" - informuje MS.

Katalog e-usług związanych z rejestrem obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF, elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

