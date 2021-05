Firma na Cyprze - warunki, terminy, koszty

Firma na Cyprze. Cypr to kraj nie tylko znany z walorów turystycznych, ale też z tego, że jest europejskim rajem podatkowym. Jak założyć firmę na Cyprze? Jakie są korzyści podatkowe?

Cypr, Polski Ład i optymalizacja podatkowa

Reklama

Zapowiadana podwyżka podatków w “Polskim Ładzie”, którą zostaną objęci m.in. przedsiębiorcy zarabiający już ok. 7 tys. brutto, może sprawić, że prowadzący działalność chętniej będą szukać sposobów optymalizacji podatkowej. Mimo że przedstawione propozycje to na razie blisko 200 stron zapełnionych głównie wykresami, a nie konkretnymi projektami ustaw, u części podatników zdążyły już one wzbudzić spory niepokój.

Jak wynika z obliczeń analityków Grant Thornton, najwięcej stracą osoby prowadzące działalność gospodarczą – w tym samozatrudnieni. Przedsiębiorca o dochodach 12 tys. zł brutto miesięcznie zapłaci więcej w daninach o ponad 5,5 tys. zł rocznie, a przy dochodach sięgających 20 tys. zł brutto jego opodatkowanie wzrośnie o ponad 14 tys. Skąd się to bierze? Głównie ze zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej, która będzie obliczana od całego przychodu. Dodatkowo nie będzie można jej odliczyć od podatku. Tylko w niewielkim stopniu straty na składce zdrowotnej zostaną zmniejszone poprzez wyższą kwotę wolną oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego.

– Informacje o planowanych zmianach podatkowych zasiały sporą niepewność wśród przedsiębiorców – komentuje Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates.

– Coraz więcej osób szuka możliwość przeniesienia swojego biznesu poza Polskę, a największe zainteresowanie wzbudzają takie kraje jak Czechy, Malta czy Cypr – dodaje.

Jakie są korzyści podatkowe?

Reklama

Zachęt do założenia firmy na Cyprze jest sporo. Istotnym czynnikiem jest to, że kraj należy do Unii Europejskiej, ale system prawny oparty jest na nieco mniej sformalizowanym prawie anglosaskim. Przede wszystkim jednak ten wyspiarski kraj określany jest mianem raju podatkowego, choć nie oznacza to, że na Cyprze w ogóle nie ma publicznych danin.

– Na Cyprze osoby prawne zapłacą 12,5-procentowy podatek dochodowy. Dodatkowo ustawodawcy zaprojektowali wiele opcji obniżenia tego podatku, nawet do ok. 2%. Jedną z takich opcji jest IP BOX, czyli specjalna ulga obejmująca m.in. programistów – tłumaczy Maciej Oniszczuk.

Ekspert wspomina też, że dywidendy otrzymywane przez cypryjskie spółki oraz zyski cypryjskich spółek pochodzące z obrotu papierami wartościowymi co do zasady nie podlegają opodatkowaniu.

Jak założyć firmę na Cyprze?

Zanim otworzymy spółkę na Wyspie Afrodyty należy przejść weryfikację. Nie jest ona skomplikowana i nie powinna nastręczać trudności. Polega ona na okazaniu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz życiorys.

- Przedsiębiorca musi też przedstawić opis planowanej działalności oraz proponowaną nazwę dla spółki – wyjaśnia Maciej Oniszczuk.

Po weryfikacji można już zarejestrować spółkę i warto podkreślić, że na Cyprze nie obowiązuje minimalna wysokość kapitału zakładowego i nie ma obowiązku, żeby faktycznie go pokryć.

Gdy zakładamy firmę na Cyprze możemy liczyć na poufność. Zakładający biznes nie widnieją w rejestrze spółek. Zamiast nich umieszczani są tam nominowani oficerzy, a spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora i sekretarza.

– Zaufanie do nominalnych oficerów jest podstawą funkcjonowania cypryjskiego systemu. To oni zostają wpisani do rejestru jako udziałowcy. To nie oni jednak prowadzą sprawy spółki, a działają jedynie na zlecenie właściciela firmy, któremu przysługują wszystkie korzyści – podkreśla Oniszczuk.

Kiedy konieczna jest zmiana rezydencji?

Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym aspekcie, czyli o rezydencji podatkowej.

– Jeśli posiadamy polską rezydencję podatkową, to niezależnie od tego, że dochody czerpiemy ze spółki zagranicznej, nadal musimy opodatkować się w Polsce – mówi Oniszczuk. Za osoby zamieszkujące w Polsce uznaje się tych, którzy w Polsce przebywają co najmniej 183 dni i mają tutaj centrum swoich interesów rodzinnych czy gospodarczych.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania wielu przedsiębiorców decyduje się na zmianę rezydencji na rezydencję cypryjską. Wtedy otrzymywane przez nich dywidendy mogą być zwolnione całkowicie od podatku, a stan konta nie jest raportowany do Polski w ramach globalnego systemu CRS.

– Na takie rozwiązanie decyduje się wielu programistów, którzy mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie. Wtedy z każdych zarobionych 100 euro mogą zatrzymać nawet 98 - mówi Oniszczuk.

Jak uzyskać rezydenturę na Cyprze?

Należy tam przebywać co najmniej 60 dni, prowadzić działalność lub być zatrudnionym, a także wynajmować nieruchomość i pilnować, żeby nie zdobyć innej rezydencji podatkowej np. poprzez przebywanie w Polsce przez 183 dni.

Koszty życia

Liczyć się jednak trzeba z tym, że koszty życia na Cyprze są nieznacznie wyższe niż w Polsce. Szczególnie, gdy porównamy obie stolice. Jeśli w Warszawie żyjemy za ok. 12 tys. złotych, to żeby utrzymać ten sam standard w Nikozji musimy wydać ok. 2 tys. więcej. Jedyne na czym możemy zaoszczędzić to najem mieszkania, gdyż lokum na Cyprze możemy mieć o ok. 25% taniej. Inne koszty życia są już wyższe, np. artykuły spożywcze są o nawet 50% droższe. Wynika to z wyspiarskiego charakteru Cypru i tego, że muszą importować znacznie więcej produktów, a koszty tego są również wyższe niż na kontynencie.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA