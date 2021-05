Rośnie liczba milionerów na Pomorzu Zachodnim

Przybywa milionerów na Pomorzu Zachodnim. Ilość osób deklarujących przychód / dochód na poziomie powyżej miliona złotych jest wyższa o 166 osób w stosunku do roku 2020.

Milionerów coraz więcej

Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie opublikowała wstępne podsumowanie akcji PIT 2020. Mimo pandemii koronawirusa niektórym przedsiębiorcom powodzi się nad wyraz dobrze. Ilość osób deklarujących przychód / dochód na poziomie powyżej miliona złotych jest wyższa o 166 osób w stosunku do roku 2020. To dobra wiadomość, bo wielu analityków spodziewało się sytuacji sprzed ponad dekady, gdy jeden raz w historii zmniejszyła się liczba milionerów – to czas wielkiego kryzysu gospodarczego.

Reklama

- Myślę, że dla ekonomistów czas pandemii będzie niezwykłym materiałem do analiz gospodarczych. Wielki lockdown, poważna blokada gospodarki w skali światowej i… nadal doskonałe dane makroekonomiczne. To fenomen gospodarczy i dowód na to, że przedsiębiorcy świetnie sobie radzą w pandemii. Może aż za dobrze? – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Kiżuk & Michalska.

W 2020 było 166 osób więcej niż w roku 2019 wykazujących się przychodem i dochodem powyżej miliona złotych. Łącznie takich osób było 1674, a 1 569 „przedsiębiorców-milionerów” prowadziło działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy stawili czoła pandemii

Największe dochody w Zachodniopomorskiem osiągnął podatnik z tzw. zysków kapitałowych (akcje, papiery wartościowe itp), który zadeklarował dochód w wysokości 94 978 279 zł. Następny w kolejności był podatnik składający PIT-37. Jego dochód wyniósł 42 951 390 zł.

Jak mówią eksperci Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska taka sytuacja może być zaskakująca, bo w początkowej fazie pandemii koronawirusa spodziewane było poważne spowolnienie gospodarcze, a nawet zapaść gospodarcza. Armagedoniczne prognozy się nie sprawdziły.

Reklama

- Pamiętam pierwsze miesiące pandemii, które były bardzo mocno podszyte niepewnością. Spodziewano się bezrobocia na poziomie 10%, zerwanych łańcuchów towarowych i handlowych czy ogromnej ilości bankructw. Oczywiście nie jest kolorowo, ale w skali makro należy ocenić czas pandemii jako taki, którym przedsiębiorcy stawili czoła – mówi Katarzyna Michalska.

Liczba milionerów w Zachodniopomorskiem rośnie bardzo dynamicznie. W 2015 roku było to zaledwie 1000 osób. W 2019 roku – 1300, w 2020 – już ok. 1500. Nie wiadomo jeszcze, ilu milionerów jest w skali ogólnopolskiej.

– Spodziewane komplikacje gospodarcze były bardzo poważne, ale szybko okazało się, że przedsiębiorcy doskonale opanowali sztukę optymalizacji i często improwizacji. Dokonywano dywersyfikacji, szukano nowych klientów, wprowadzano zasady, które umożliwiały firmom działanie nawet w najtrudniejszym czasie pandemii. Przedsiębiorcom, którzy przetrwali pandemię i jeszcze się wzmocnili, należy się szczególny szacunek. Sprawdza się tutaj także stare biznesowe powiedzenie, że gdy jedni tracą to drudzy się bogacą – mówi Michalska.

W jakich branżach zarabia się najlepiej?

Eksperci nie mają wątpliwości, że mowa o sektorach gospodarki, które nie zostały objęte lockdownami.

– Przemysł rośnie, rośną branże ICT i e-commerce. Zyskują także progresywni inwestorzy, którzy lokują swoje środki w start-upach, oferujących firmom nowoczesne rozwiązania technologiczne. Spodziewam się, że wzrost odnotowały także firmy mocno stawiające na współpracę międzynarodową i wymianę handlową z innymi krajami europejskimi – zauważa Michalska. – Na pewno regres odnotowały firmy z sektorów usługowego, hotelarskiego czy gastronomicznego, ale to ma związek z lockdownem – dodaje ekspertka.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA