Jakie kwoty najbogatsze i najbiedniejsze kraje otrzymują w przekazach pieniężnych?

Przekazy pieniężne mogą okazać się szczególnie istotne w czasach kryzysu. Jak pokazują nowe dane Banku Światowego przepływy przekazów pieniężnych pozostały odporne na globalne spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa.

Spadek przekazów pieniężnych

Odnotowane przepływy przekazów pieniężnych do krajów o niskich i średnich dochodach wyniosły 540 miliardów dolarów w 2020 roku, tylko o 1,6% mniej niż w 2019 roku, w którym ich suma wynosiła 548 miliardów dolarów. Stało się to w tym samym czasie, gdy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów o niskim i średnim dochodzie (z wyłączeniem Chin) spadł o ponad 30%.

Z wcześniejszych prognoz Banku Światowego wynikało, że globalne przekazy pieniężne zmniejszą się o około 20% w 2020 r. ze względu na zredukowane płace i zatrudnienie pracowników migracyjnych.

Analitycy MoneyTransfers korzystając z danych Banku Światowego, ustalili że 10 krajów o najwyższym PKB na mieszkańca otrzymało 17,8 miliarda dolarów w przekazach pieniężnych w 2020 roku, w porównaniu do 6,2 miliarda dolarów otrzymanych przez 10 krajów o najniższym PKB na mieszkańca.

Reklama

Jak można się było spodziewać, stanowiły one większą część ogólnego PKB w biedniejszych krajach, w tym aż 35,3% w ogarniętej wojną Somalii. Pomijając ten wyjątek, przekazy pieniężne stanowiły średnio 2,43% PKB w pozostałych dziewięciu krajach, podczas gdy w dziesięciu najbogatszych krajach stanowiły średnio zaledwie 0,55%.

Pomiędzy krajami bogatszymi i biedniejszymi istniały jednak duże różnice w poziomie wysyłanych przekazów. Zdecydowanie najwięcej przekazów otrzymały Stany Zjednoczone – 6,2 miliarda dolarów. Ze względu na ogromne rozmiary gospodarki tego kraju – która pozostaje największą na świecie – przekazy stanowiły zaledwie 0,03% PKB, najmniej w pierwszej dziesiątce.

Z kolei Islandia otrzymała najniższą kwotę przekazów pieniężnych – 166 milionów dolarów – ale stanowiły one najwyższy udział w jej całkowitym PKB wśród bogatych krajów, na poziomie 0,8%.

Jakie są tendencje w przepływach przekazów pieniężnych?

Chociaż Stany Zjednoczone otrzymują duże kwoty w przekazach pieniężnych, mają one również najwyższy na świecie wskaźnik przekazów pieniężnych wychodzących, wysyłając za granicę ogromną sumę 68 miliardów dolarów w 2020 roku. Wynika to z dużej ilości pracowników migracyjnych i korytarza gospodarczego z Meksykiem.

Indie pozostały krajem o najwyższym napływie przekazów pieniężnych, otrzymując w 2020 roku 83 miliardy dolarów. W porównaniu z rokiem ubiegłym było to tylko niewielki spadek, o 0,2%.

Kolejne miejsca zajęły Chiny i Meksyk, otrzymując odpowiednio 59,5 miliarda i 42,9 miliarda dolarów. W Chinach oznacza to spadek o 13% w porównaniu do ubiegłego roku, w Meksyku natomiast wzrost o 9,9%.

Reklama

Tak gwałtowny spadek w przypadku Chin tłumaczyć mogą surowe ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli tego kraju wprowadzone od początku pandemii. Wzrost przekazów pieniężnych do Meksyku był prawdopodobnie spowodowany tym, że Meksykanie mający krewnych w USA otrzymywali od nich dodatkowe wsparcie, które miało im pomóc przetrwać duży kryzys gospodarczy i kryzys sektora zdrowia publicznego, mimo iż USA zmagało się z własnymi problemami.

W skali globalnej wpływy z przekazów pieniężnych wzrosły o 6,5% w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, o 5,2% w Azji Południowej i o 2,3% na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Spadły za to o 7,9 % w Azji Wschodniej i w regionie Pacyfiku, o 9,7 % w Europie i Azji Środkowej oraz o 12,5 % w Afryce Subsaharyjskiej, do którego spadku przyczyniła się głównie Nigeria.

Przepływy przekazów pieniężnych w Europie

Gospodarki europejskie również odnotowały znaczną liczbę przychodzących i wychodzących przekazów pieniężnych, chociaż mają one zazwyczaj mniejsze znaczenie dla ich gospodarek.

Mimo iż Szwajcaria jest małym odbiorcą przekazów pieniężnych, z 2,6 miliardami dolarów, jest za to zdecydowanie ich największym nadawcą spośród dziesięciu największych gospodarek europejskich. W 2020 roku wysłała za granicę 28 miliardów dolarów, co stanowiło ogromne 3,7% jej PKB.

Turcja natomiast plasuje się na końcu skali zarówno w zakresie przelewów przychodzących, jak i wychodzących, które w 2020 r. wyniosły odpowiednio 795 milionów dolarów i 1,3 miliarda dolarów.

Gospodarki Turcji i Szwajcarii są podobnej wielkości pod względem całkowitego PKB, od 700 do 800 miliardów dolarów, jednak PKB na mieszkańca Szwajcarii przewyższa PKB Turcji, wynosząc 81 867 dolarów w porównaniu do 9 126 dolarów.

Turcja ma największą na świecie liczbę uchodźców – jednak to potencjalne źródło przekazów pieniężnych nie dorównuje innym krajom o wyższych wskaźnikach zatrudnienia i bardziej lukratywnych rynkach pracy. Oficjalne dane pokazują , że Szwajcaria, która spełnia te warunki, również ma wysoką liczbę osób urodzonych za granicą wynoszącą 25%.

Przelewy pieniężne w Polsce

Tylko około 6% ludności Polski urodziło się za granicą, co jest najniższym odsetkiem wśród największych gospodarek europejskich. Mimo to przekazy pieniężne wychodzące stanowiły w Polsce w 2020 r. około 1,1% PKB, będąc na poziomie 6,5 miliarda dolarów – więcej niż przekazy pieniężne przychodzące, które wynosiły 5,9 miliardów dolarów, co stanowi 1% PKB. Wprawdzie wartość przekazów pieniężnych wychodzących z Polski spadła, w porównaniu do 7,1 miliardów dolarów w 2019 r., to jest ona nadal znacznie wyższa niż dziesięć lat temu, kiedy to wynosiła 1,3 miliardów dolarów.

Metodologia

Dane Banku Światowego dotyczące globalnych przepływów przekazów pieniężnych, opublikowane w maju 2021 r., porównano z rankingami PKB per capita krajów, zaczerpniętymi z Międzynarodowego Funduszu Walutowego World Economic Outlook (październik – 2020) za pośrednictwem Statistics Times i Banku Światowego .

Singapur został wykluczony z grupy 10 krajów o najwyższym PKB per capita ze względu na brak danych dotyczących przekazów pieniężnych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA