Zbliża się koniec papierowych etykiet cenowych w sklepach

Cyfryzacja to zachęta czy konieczność?

Stosowanie w sklepach stacjonarnych nowoczesnych rozwiązań, takich jak elektroniczne etykiety sklepowe, nie jest już nowinką technologiczną. Dla nowoczesnych firm z branży FMCG to standard, a nawet konieczność.

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych w ostatnich latach, a szczególnie w ciągu ostatniego roku (podczas pandemii) doświadcza bardzo dużych zmian. Żeby przekuć je w sukces, konieczna jest świadomość potrzeb i oczekiwań konsumenta. Klienci cenią dziś przede wszystkim dopasowane do ich preferencji oferty i promocje. Liczy się więc cena i skuteczna informacja o niej. A komunikacja powinna odbywać się w przejrzysty, estetyczny, nowoczesny sposób. Jednym z narzędzi, które temu służą, są elektroniczne etykiety sklepowe.

reklama reklama



Cyfrowe etykiety cenowe obniżają koszty

- To ciągle nowość na naszym rynku. W wielu sklepach wciąż przyklejane są niestety papierowe naklejki z ceną. A tymczasem badania wskazują, że w dobie globalnej cyfryzacji, również sklepy stacjonarne powinny stawiać na digitalizację. Stosowanie etykiet elektronicznych, z jednej strony usprawnia obsługę i zmniejsza koszty, a z drugiej wpływa na postrzeganie przez klienta sklepu, jako miejsca nowoczesnego, zapewniającego komfort zakupów - wyjaśnia Michał Suski, Dyrektor ds. rozwoju Dasoft.

Coraz większe cyfrowe wsparcie klasycznego biznesu w dużej mierze służy sieciom handlowym do redukowania kosztów. Zakładając, że proces ten będzie postępował, a sklepy jednocześnie będą szukały oszczędności - naturalnym wydaje się fakt, że elektroniczne etykiety cenowe wejdą do powszechnego użytku.

Zmiana ceny na elektronicznej etykiecie wymaga tylko przyłożenia smartfona z wpisaną do aplikacji kwotą albo wpisanie jej do systemu. Pracownik nie musi więc drukować, wycinać i umieszczać etykiet na półkach sklepowych.

Szybka zmiana ceny jednym kliknięciem

Mamy więc optymalizację procesów, zwiększoną wiarygodność wobec klientów i oszczędności finansowe. Co jeszcze sklep może zyskać dzięki stosowaniu elektronicznych etykiet? Możliwość błyskawicznego reagowania na zmiany cen. Urządzenie mobilne, połączone z serwerem, pozwala wprowadzać nowe ceny czy informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki temu proces decyzyjny może być szybki i bardziej elastyczny - więc konkurencja nie jest więc w stanie niczym nas zaskoczyć.

Nie można pominąć też aspektu czysto estetycznego. Etykiety elektroniczne zapewniają elegancki, nowoczesny i profesjonalny wygląd sklepowych półek. Do tego, do dyspozycji jest cała gama wzorów, kolorów, czcionek - dopasowanych indywidualnie do konkretnego działu, produktu czy promocji.

Wizerunek oparty na etykiecie?

Planując działania marketingowe, można wykorzystać etykiety elektroniczne jako jeden z elementów kampanii sprzedażowej, umieszczając na nich informacje dodatkowe - specjalnie dedykowane konkretnej promocji. Dzięki zastosowanej technologii e-papieru – etykiety elektroniczne są też nie tylko rozwiązaniem nowoczesnym i trwałym, ale także przyjaznym dla środowiska. Ten aspekt również pozytywnie działa na budowanie zaufania klientów.

Na zastąpieniu papierowych etykiet - etykietami elektronicznymi skorzystać mogą zarówno duże sieci handlowe, jak i mniejsze sklepy detaliczne. Automatyzacja procesów, optymalizacja kosztów operacyjnych i atrakcyjna ekspozycję towaru na sklepowych półkach - to tylko niektóre korzyści, wpływające bezpośrednio na aktualną sytuację firmy. Prawdziwym celem jest jednak wizerunek sklepu jako firmy nowoczesnej i korzystającej z najnowszych trendów technologicznych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA