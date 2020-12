Czy możliwe jest prowadzenie stabilnego biznesu w czasach epidemii?

Biznes w czasie pandemii - jakie są dane GUS?

Podając dane za GUS, II kwartał tego roku przyniósł o 32% mniej otwieranych nowych działalności oraz 20% więcej upadłości podmiotów gospodarczych – w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W przytłaczającej większości, jest to wynik trwającej pandemii i wprowadzanych związku z tym obostrzeń. Dlatego też, podsumowanie roku 2020 w każdej branży będzie omawiane przez pryzmat epidemii.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy





Pandemia – to raczej nie koniec

Zgodnie z przewidywaniami lekarzy, pandemia COVID-19 ma potrwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Zdaniem eksperta branży budowlano-przemysłowej, Wojciecha Krawczyka, CEO Grupy Krawczyk, trudna sytuacja na rynku, stwarza jednak dla przedsiębiorców możliwość rozwinięcia działalności. Jego zdaniem, naturalnym wyborem będzie przesunięcie biznesu do internetu. „W Polsce mamy nadal duży potencjał jeżeli chodzi o biznes w e-commerce. W tym roku sprzedaż online była na poziomie 73%, ta liczba może wydawać się stosunkowo wysoka, jednak jest to nadal około 10% mniej w stosunku do zachodu Europy. Z tego wynika, że peak w e-handlu jest dopiero przed nami” – wyjaśnia Krawczyk.

Zdrowy biznes

Recesja gospodarcza i obostrzenia związane z COVID-19 nie muszą oznaczać zamknięcia firmy. Jak tłumaczy ekspert, w biznesie zawczasu trzeba być przygotowanym na różne scenariusze – również te najgorsze. „W momencie lockdownu zdecydowanie postawiliśmy na automatyzację, przemodelowaliśmy procesy wewnątrz firm i w ciągu dwóch dni byliśmy gotowi na pracę zdalną. To doświadczenie pozwoliło nam spojrzeć na działania organizacji z innej perspektywy i miało pozytywny wpływ na przyspieszenie wdrożeń, które usprawniły i zwiększyły dynamikę naszej pracy” – tłumaczy CEO Grupy Krawczyk.

Dynamika rynku e-commerce

Zgodnie ze zdaniem eksperta, branża e-commerce w Polsce nadal nie jest nasycona i jest przestrzeń na wprowadzenie kolejnych działalności gospodarczych. Co zrobić, aby biznes odniósł sukces? „Przede wszystkim należy obserwować rynek i wsłuchać się w jego potrzeby. W nowej rzeczywistości wiele firm musiało dostosować się do realiów i przemodelować swoje organizacje. Dzięki temu, udało im się przetrwać najgorszy okres, a przy okazji zdywersyfikować swój portfel sprzedażowy” – mówi Krawczyk.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA