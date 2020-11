Notowania w górę po informacji o szczepionce na COVID-19

Zwyżki w notowaniach

W Europie odnotowano spore wzrosty po informacjach nt. szczepionki na Covid-19.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 4,17 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 4,94 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 7,57 proc., a brytyjski FTSE zyskał 4,67 proc.





Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 wzrósł o 3,98 proc. Indeks wspiął się na najwyższy poziom od końcówki lutego.

Szczepionka na Covid-19 i wybory w USA

W poniedziałek indeksy w Europie Zachodniej notowały spore zwyżki od początku sesji, a pozytywny sentyment napędzany był przez ogłoszenie zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA przez największe amerykańskie media w sobotę. W połowie sesji rozpoczął się rajd na giełdzie po tym, jak na rynku pojawiła się informacja o postępach w pracach nad szczepionką na Covid-19.

Szczepionka na Covid-19 opracowana przez firmę Pfizer Inc i BioNTech SE (+15,5 proc.) zapobiegła ponad 90 proc. infekcji w badaniu dziesiątek tysięcy ochotników, co jest jak do tej pory najbardziej obiecującym postępem naukowym w walce z koronawirusem.

Wstępne wyniki badań nad szczepionką torują drogę tym firmom do ubiegania się od organów regulacyjnych o zezwolenie na jej użycie, jeśli dalsze badania pokażą, że jest ona bezpieczna. Spółka podała, że spodziewa się wyprodukować do 1,3 miliarda dawek szczepionki w 2021 roku.

"Niesamowita wiadomość od firmy Pfizer nt. 90-proc. skuteczności. Miejmy nadzieję, że to początek końca naszej walki z Covidem-19. Potem musimy skierować naszą uwagę na te części rynku, które zostały najbardziej dotknięte przez Covid-19” - ocenił Peter Boockvar, dyrektor ds. inwestycji w Bleakley Advisory Group.

Societe Generale zwyżkował o 17,5 proc. w reakcji na ograniczenie zatrudnienia w swoim biznesie we Francji.

Calliditas Therapeutics AB zyskał aż 30,5 proc., najmocniej od ponad 2 lat. Spółka ogłosiła pozytywne wyniki z części A - globalnego badania klinicznego III fazy - NefIgArd.

Sytuacja na rynkach akcji

Indeks S&P 500 rośnie o 2,87 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 4,42 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 1,18 proc.

Akcje Pfizera rosną 8,5 proc., a Biogen idą w dół o 30 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 24,05 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 2,12 proc., a w Chinach SCI poszedł w górę o 1,86 proc.

Sytuacja na rynkach obligacji

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 12 pb do 0,94 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 14 proc. do 1,74 proc.