Banki spółdzielcze oczekują poprawy sytuacji w sektorach rolnych

Banki spółdzielcze praktycznie nie mają już przestrzeni ekonomicznej do obniżania oprocentowania kredytów. Aby obniżyć koszty, w zasadzie pozostaje im likwidacja części mniej rentownych placówek, pomimo tego, że zapotrzebowanie na tzw. bankowość relacyjną jest w niektórych miejscowościach nadal dość duże – uważa dr inż. Mieczysław Grodzki, minister spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

– Aby poprawić warunki ich funkcjonowania, a w przyszłości utrzymać ich ekspansję kredytową na trudnym rynku lokalnym, należy m.in. poprawić warunki dystrybuowania kredytów dla rolnictwa subsydiowanych z budżetu państwa w postaci dopłat do oprocentowania, gdzie każda zmiana stóp procentowych ma bardzo silny wpływ na opłacalność takiej działalności – dodaje.





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Minister spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC zwraca również uwagę, że brak uproszczenia wymogów przy tworzeniu organizacji producentów (OP) w sektorach rolnych, spowoduje że nie będą one powstawać, co grozi utratą równych warunków dostępu do funduszy Unii Europejskiej przez polskich rolników. – Kraj nie mający organizacji producentów nie wykorzysta znaczących środków UE na lata 2021-2027 w ramach wsparcia rynkowego Wspólnej Polityki Rolnej. Ich powstawanie jest warunkiem niezbędnym, aby nie dopuścić do znaczącego pogorszenia warunków konkurowania na wewnętrznym rynku europejskim przez polskich rolników i podmioty operujące na rynkach rolnych – podkreśla dr Mieczysław Grodzki.

Wskazania dla rządu

1. Poprawić niekorzystną sytuację w sektorze bankowości spółdzielczej poprzez poprawę warunków dystrybuowania kredytów dla rolnictwa subsydiowanych z budżetu państwa oraz skuteczność dochodzenia roszczeń. Polski sektor bankowy (w tym spółdzielczy) funkcjonuje obecnie w warunkach niskich stóp procentowych i spadku zapotrzebowania realnej gospodarki na finansowanie swojej działalności (tak eksploatacyjnej jak również inwestycyjnej) długiem kredytowym. Podmioty gospodarcze dysponują tanim, a czasem bezkosztowym, pieniądzem z budżetu państwa. Nie negując potrzeby takiego wsparcia dla realnej gospodarki oraz pomijając wszystkie negatywne konsekwencje obecnej sytuacji makroekonomicznej dla ekonomiki sektora bankowego, sprowadzającej się finalnie do coraz niższej jego rentowności, należy sobie już dziś postawić pytanie – co dalej?

Z czasem pomoc w ramach tarcz finansowych przestanie działać, wróci popyt na kredyt, bo przecież rozwój gospodarczy, mierzony produktem krajowym brutto, jest osiągany w zasadniczej części poprzez jego finansowanie długiem kredytowym. Obecna sytuacja makroekonomiczna stwarza szczególne wyzwanie dla spółdzielczego sektora bankowego, dla którego zasadniczą częścią efektu ekonomicznego jest wynik odsetkowy (przychody odsetkowe od kredytów minus koszty depozytów). Banki spółdzielcze praktycznie nie mają już przestrzeni ekonomicznej do obniżania oprocentowania kredytów. Dla obniżenia kosztów, w zasadzie pozostaje im likwidacja części mniej rentownych placówek, pomimo tego, że zapotrzebowanie na tzw. bankowość relacyjną jest w niektórych miejscowościach nadal dość duże.