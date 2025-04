Przewodnik po spółce w Delaware – wszystko, co musisz wiedzieć zanim założysz firmę w USA

Założenie spółki w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności w stanie Delaware, to marzenie wielu przedsiębiorców – zarówno z Polski, jak i z całego świata. Delaware od dekad uważany jest za światowe centrum dla biznesu dzięki swojej wyjątkowej legislacji, przyjaznemu klimatowi dla przedsiębiorców oraz elastycznym strukturze prawnej. Ale czy spółka w Delaware to dobry wybór dla każdego? I co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek o rejestrację?

Ten przewodnik odpowiada na wszystkie najważniejsze pytania – od procesu rejestracji, przez aspekty podatkowe, aż po realne koszty i korzyści wynikające z prowadzenia spółki w USA.

Czym jest spółka w Delaware?

Zanim przejdziemy do formalności, warto zrozumieć, dlaczego właśnie Delaware stało się tak popularnym miejscem do zakładania firm. To nie przypadek, że właśnie ten stan uznawany jest za lidera w dziedzinie prawa handlowego. Delaware to stan położony na wschodnim wybrzeżu USA, znany głównie z przyjaznych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Choć jest jednym z najmniejszych stanów w USA, to właśnie tutaj zarejestrowanych jest ponad 60% spółek notowanych na giełdzie NYSE, NASDAQ czy AMEX. Dzieje się tak, ponieważ stan Delaware oferuje wyjątkowo przejrzysty i elastyczny system prawny dla spółek kapitałowych, szczególnie typu LLC (Limited Liability Company) oraz Corporation (Inc.).

Proces rejestracji spółki w Delaware

Choć może się wydawać, że założenie firmy w USA to skomplikowana procedura, w rzeczywistości rejestracja spółki w Delaware może być szybka i prosta – pod warunkiem, że wiesz, jakie kroki należy wykonać.

Krok po kroku:

Wybór formy prawnej – najczęściej wybierane to LLC (elastyczność, jednopoziomowe opodatkowanie) oraz Corporation (bardziej prestiżowa, preferowana przez inwestorów). Wybór nazwy spółki – nazwa musi być unikalna i zawierać oznaczenie formy prawnej (np. „LLC” lub „Inc.”). Wyznaczenie Registered Agent – osoba lub firma z adresem w stanie Delaware, która przyjmuje oficjalną korespondencję. Złożenie Certificate of Formation (dla LLC) lub Certificate of Incorporation (dla Corporation) do Delaware Division of Corporations. Opłata rejestracyjna – standardowo wynosi 90–300 USD, zależnie od formy i dodatkowych usług. Uzyskanie numeru EIN (Employer Identification Number) – odpowiednik NIP-u, wydawany przez IRS. Opcjonalnie: otwarcie konta bankowego i zgłoszenie działalności w innych stanach (jeśli planujesz działalność poza Delaware).

Czas rejestracji: od 1 do 5 dni roboczych.

Korzyści i koszty

Zastanawiasz się, dlaczego tak wiele firm z całego świata wybiera Delaware jako miejsce swojej rejestracji? Korzyści jest wiele i mogą okazać się kluczowe w kontekście rozwoju Twojego biznesu.

Prywatność i anonimowość - Delaware nie wymaga ujawniania danych właścicieli i udziałowców spółek LLC w publicznym rejestrze.

Brak podatku stanowego dla firm działających poza Delaware - Jeśli Twoja spółka LLC nie prowadzi fizycznej działalności w Delaware, nie zapłacisz stanowego podatku dochodowego.

Elastyczna struktura zarządzania - LLC może być zarządzana przez właściciela lub przez zewnętrznych menedżerów – bez potrzeby tworzenia rady dyrektorów.

Ochrona majątku - Dzięki strukturze LLC właściciel nie ponosi odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.

Prestiż i zaufanie - Spółka z siedzibą w USA (szczególnie w Delaware) zwiększa zaufanie partnerów i klientów międzynarodowych.

Planując założenie firmy w USA, warto z góry poznać wszystkie podstawowe koszty związane z jej prowadzeniem. Poniższa tabela zawiera orientacyjne kwoty, jakie należy uwzględnić w budżecie:

Rodzaj kosztu Kwota (USD) rocznie Rejestracja (jednorazowo) 90 – 300 Registered Agent 100 – 150 Franchise Tax (LLC) 300 Franchise Tax (Corporation) od 175 + raport EIN 0 (jeśli samodzielnie) Konto bankowe w USA 0 – 50 (opcjonalnie) Usługi księgowe 500 – 1500+

Warto pamiętać, że wiele firm oferuje pakiety „all-in-one”, obejmujące rejestrację, agenta i inne usługi, co może być bardziej opłacalne.

Opodatkowanie spółki w USA

Zrozumienie zasad opodatkowania jest kluczowe dla uniknięcia problemów z amerykańskim fiskusem. Poniżej omawiamy, jak wygląda system podatkowy dla różnych typów spółek w Delaware.

LLC (jednoosobowa)

Dochód przechodzi na właściciela (pass-through entity).

Brak podatku federalnego na poziomie spółki.

Właściciel rozlicza się jako osoba fizyczna (formularz 1040NR + załącznik Schedule C lub E).

LLC (wieloosobowa)

Dochód dzielony proporcjonalnie do udziałów.

Wymagany formularz 1065 (rozliczenie spółki) oraz K-1 dla wspólników.

Korporacja (Inc.)

Spółka płaci podatek federalny od zysków (21%).

Dodatkowo możliwe opodatkowanie dywidend u właściciela (tzw. double taxation).

Opodatkowanie w Polsce i unikanie podwójnego opodatkowania

Polscy rezydenci podatkowi muszą uwzględniać zagraniczne dochody w swoich rozliczeniach. Oto jak prawidłowo rozliczyć dochody z amerykańskiej spółki w Polsce. Czy muszę zgłosić dochód z USA w Polsce? Tak. Jako polski rezydent podatkowy masz obowiązek zgłaszać wszystkie dochody, także te z zagranicy – zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Polska i USA mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (z 1974 r.). Stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego, czyli:

płacisz podatek w USA,

wykazujesz ten sam dochód w Polsce,

ale podatek zapłacony w USA możesz odliczyć od podatku należnego w Polsce.

Kluczowe obowiązki:

Złożenie PIT-36 z załącznikiem ZG.

Ujęcie dochodu w walucie PLN (po przeliczeniu wg kursu NBP).

Możliwe obowiązki związane z CFC (spółką kontrolowaną) – jeśli masz 50%+ udziałów.

Dla kogo spółka w Delaware będzie dobrym wyborem?

Nie każda branża i nie każdy model biznesowy skorzysta na rejestracji spółki w USA. Sprawdź, czy to rozwiązanie pasuje do Twojego profilu działalności. Rekomendowane branże: E-commerce i dropshipping – łatwa integracja z amerykańskimi systemami płatności, niższe stawki kart kredytowych; SaaS i technologie – łatwiejszy dostęp do inwestorów, inkubatorów i grantów, marketing i consulting online – większe zaufanie klientów spoza Polski, holdingi i inwestycje zagraniczne – elastyczność w strukturze własnościowej, twórcy cyfrowi (YouTube, kursy, e-booki) – płatności w USD, niższy VAT na usługi cyfrowe poza UE.

A kiedy nie warto? Jeśli Twoja działalność ma wyłącznie lokalny charakter w Polsce, gdy nie jesteś gotowy na prowadzenie pełnej księgowości w USA, jeśli chcesz uniknąć obowiązków sprawozdawczych w Polsce związanych z posiadaniem zagranicznej spółki.

Częste błędy i pułapki

Wielu przedsiębiorców zakłada spółki w USA bez odpowiedniego przygotowania, co prowadzi do poważnych konsekwencji. Oto najczęstsze błędy, których warto unikać:

Brak zgłoszenia dochodu z USA w Polsce – może skutkować poważnymi sankcjami.

Niezłożenie raportu rocznego (Annual Report) – grozi wykreśleniem spółki z rejestru.

Brak numeru EIN – bez niego nie założysz konta bankowego i nie wystawisz faktury.

Zła forma prawna – np. wybór Corporation, gdy lepsza byłaby LLC.

Zaniedbanie kwestii CFC – grozi opodatkowaniem całego dochodu spółki w Polsce.

Podsumowanie

Spółka w Delaware to potężne narzędzie biznesowe, które – odpowiednio wykorzystane – może znacząco zwiększyć prestiż, elastyczność i efektywność podatkową Twojej firmy. Kluczem jest jednak dobre przygotowanie, znajomość przepisów po obu stronach oceanu i unikanie popularnych błędów. Jeśli myślisz o ekspansji do USA – Delaware powinien znaleźć się wysoko na Twojej liście.