Lokalnych biznesów nie znajdziesz w sieci [Raport]

Tylko 25% firm lokalnych posiada strony internetowe, mimo że 68% Polaków szuka w internecie opinii o firmach przed dokonaniem zakupu. 27% użytkowników internetu regularnie czyta recenzje, a 41% robi to często. Najwięcej recenzji przeglądają mieszkańcy województw lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, a także osoby z niższym wykształceniem i dochodami.

Lokalne biznesy poza internetem

W dzisiejszym, dynamicznym świecie, gdzie granice między rzeczywistością a internetem zacierają się, polski, lokalny biznes wciąż tkwi bardziej w erze off-line-owej niż on-line-owej. Zaledwie 25% lokalnych firm w Polsce posiada własną stronę internetową, wynika z badań TrustMate.io. To oznacza, że większość przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, lokalnych, jest bardziej obecna w realnym świecie niż w przestrzeni cyfrowej.

Jednakże, ta tendencja ulega stopniowej zmianie. Dynamiczny rozwój zarówno internetu, w 2024 roku w Polsce aż 87,6% osób w wieku 16-74 lat regularnie korzystało z internetu (co najmniej raz w tygodniu), wynika z danych GUS, e-commerce oraz faktu, że blisko 70% rodzimych internautów sprawdza opinie o lokalnych firmach w internecie przed podjęciem decyzji zakupowej, zmusza przedsiębiorców działających lokalnie do zmiany. Te dane jasno wskazują, że obecność w sieci także okolicznych biznesów staje się kluczowa dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym.

Większość konsumentów czyta opinie

Jak wynika z najnowszych badania TrustMate.io, zdecydowana większość (68,28%) Polaków sprawdza często lub zawsze opinie na temat lokalnych firm i instytucji, zanim dokona wyboru. Na pytanie: Jak często czyta Pan/Pani recenzje i/lub opinie zanim wybierze lokalny biznes, internauci udzielili następujących odpowiedzi: często to robię (41,038%), zawsze to robię (27,241%), robię to, ale tylko czasami (19,34%), robię to, ale rzadko (8,61%).

- Lokalne firmy, które pragną dotrzeć do klientów, budować swoją markę i generować większe zyski, muszą zrozumieć, że internet to nie tylko dodatek, ale integralna część ich strategii rozwoju. – mówi Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Trustmate.io. - Inwestycja w profesjonalną stronę internetową oraz dbałość o pozytywne i aktualnie opinie klientów to fundamenty, na których buduje się trwały sukces w dzisiejszych czasach, tj. erze phigital, w której świat digitalowy łączy się i przenika z realnym. Lokalne biznesy, które chcą zaistnieć w świadomości konsumentów, muszą być widoczne w sieci i dbać o opinie na swój temat. To jest ich być lub nie. - podkreśla Krawczyk.

Z badań wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w większości (odpowiednio 68,9% i 68,04%) sprawdzają opinie na temat lokalnych firm i instytucji przed dokonaniem wyboru. Nieznacznie więcej mężczyzn niż kobiet (43,8% vs. 38,2%) robi to „często”, podczas gdy więcej kobiet niż mężczyzn (29,7% vs. 24,9%) robi to „zawsze”.

Nawyk czytania recenzji przed wyborem lokalnego biznesu różnią się w zależności od wieku. Najmłodsza grupa wiekowa (18-24 lata) jest najbardziej skłonna do "zawsze" czytania recenzji (32,9%), podczas gdy najstarsi respondenci (75-80 lat) robią to najrzadziej (16,7%). Największy odsetek osób, które "często" czytają recenzje, znajduje się w grupie wiekowej 35-44 lat (44,3%). Najmniej osób, które "rzadko" czytają recenzje, jest w grupie wiekowej 45-54 lat (18,4%). Największy odsetek osób, które "nigdy" nie czytają recenzji, znajduje się w najstarszej grupie wiekowej (75-80 lat - 33,3%), co znacząco odbiega od pozostałych grup. Można zauważyć, że osoby w wieku 25-54 lat, które stanowią większość respondentów (67,33%), najczęściej czytają recenzje, zarówno "zawsze", jak i "często". Podsumowując, wiek jest istotnym czynnikiem wpływającym na nawyki czytania recenzji. Młodsze pokolenia są bardziej skłonne do regularnego korzystania z opinii online, podczas gdy osoby starsze robią to rzadziej, wynika z danych.

Z badań wynika, że nawyki czytania recenzji przed wyborem lokalnego biznesu różnią się w zależności od województwa. W województwie lubuskim odsetek osób, które "zawsze" czytają recenzje, jest najwyższy (50%), podczas gdy w województwie świętokrzyskim jest on najniższy (12,5%). Najwięcej osób, które "często" czytają recenzje, znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim (50%). W województwie lubuskim nikt nie odpowiedział, że "nigdy" nie czyta recenzji, natomiast w województwie opolskim odsetek takich osób jest najwyższy (6,3%). Można zauważyć, że w województwach takich jak lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie odsetek osób czytających recenzje "zawsze" lub "często" jest stosunkowo wysoki. Podsumowując, miejsce zamieszkania, a co za tym idzie, prawdopodobnie dostęp do internetu i poziom digitalizacji społeczeństwa, jest czynnikiem wpływającym na nawyki czytania recenzji.

Zawsze czytam, nie czytam nigdy

Osoby z najniższymi dochodami (poniżej 1000 zł) są najbardziej skłonne do "zawsze" czytania recenzji (37,10%), podczas gdy osoby z dochodami 3000-4999 zł robią to najrzadziej (26,90%). Największy odsetek osób, które "często" czytają recenzje, znajduje się w grupie zarabiającej 5000-6999 zł (45%). Osoby z dochodami 1000-2999 zł najczęściej (27,80%) odpowiadają, że czytają recenzje "tylko czasami". Największy odsetek osób, które "nigdy" nie czytają recenzji, znajduje się w grupie zarabiającej najmniej (poniżej 1000 zł - 8,60%) oraz w grupie z dochodami 1000-2999 zł (6,10%). Można zauważyć, że osoby z dochodami od 3000 do 8999 zł najczęściej czytają recenzje, zarówno "zawsze", jak i "często". Podsumowując, wysokość dochodu może wpływać na nawyki czytania recenzji. Osoby z niższymi dochodami mogą być bardziej skłonne do polegania na opinii innych, podczas gdy osoby z wyższymi dochodami mogą podejmować decyzje na podstawie innych czynników. Jednak warto zauważyć, że nawet w grupach o wysokich dochodach odsetek osób, które "zawsze" lub "często" czytają recenzje, jest znaczny.

Z wyników badań wynika, że nawyki czytania recenzji przed wyborem lokalnego biznesu różnią się w zależności od poziomu wykształcenia. Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym są najbardziej skłonne do "zawsze" czytania recenzji (37%), podczas gdy osoby z wykształceniem średnim robią to najrzadziej (25,2%). Największy odsetek osób, które "często" czytają recenzje, znajduje się w grupie z wykształceniem średnim (42,5%) oraz wyższym (42,7%). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym najczęściej (18,2%) odpowiadają, że czytają recenzje "tylko czasami". Największy odsetek osób, które "nigdy" nie czytają recenzji, znajduje się w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (5,2%). Można zauważyć, że osoby z wykształceniem średnim i wyższym najczęściej czytają recenzje, zarówno "zawsze", jak i "często". Podsumowując, poziom wykształcenia może wpływać na nawyki czytania recenzji. Osoby z niższym wykształceniem mogą być bardziej skłonne do polegania na opinii innych, podczas gdy osoby z wyższym wykształceniem mogą podejmować decyzje na podstawie innych czynników. Jednak warto zauważyć, że nawet w grupach z wysokim wykształceniem odsetek osób, które "zawsze" lub "często" czytają recenzje, jest znaczny.