Jak odblokować innowacyjność małego biznesu?

Innowacyjność w małej firmie to wyzwanie. Małemu biznesowi jest trudniej na wielu płaszczyznach. Często jest to jedna osoba do podejmowania decyzji i brak jest kogoś kto spojrzałby obiektywnie na działania i krytycznie na trendy. Jak odblokować innowacyjność małej działalności podpowiada Zuzanna Mikołajczyk, innowatorka i strateg innowacji.

Duże firmy na bieżąco z innowacjami. A małe?

Wyjść z branżowej bańki

Innowacje pozwalają zwiększyć efektywność

Nie wykluczaj pracownika z innowacji Duże firmy na bieżąco z innowacjami. A małe? Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pokazuje, że innowacyjność polskich firm rośnie. W latach 2020-2022 innowacje wdrażało 32,2% przedsiębiorstw i jest to najwyższy wskaźnik od momentu prowadzenia badań. Wciąż jednak są domeną tych największych rynkowych graczy, gdzie zatrudnienie przekracza 250 osób. Co blokuje małe przedsiębiorstwa? REKLAMA REKLAMA Zuzanna Mikołajczyk, która uczy, jak projektować i wdrażać innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach podkreśla, że małe firmy, zazwyczaj dobrze orientują się w rynkowych trendach i zdeterminowane, by wdrażać nowatorskie rozwiązania. Problemem jest jednak skuteczna analiza trendów i przełożenie wiedzy na konkretną strategię. – Samo czytanie trendów to za mało. Ich znajomość można porównać do lotu w kosmos. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak o tym, że trzeba wrócić na ziemię i wykorzystać te wszystkie „próbki”, żeby stworzyć coś nowego. Potrzebna jest strategia i odpowiadająca jej selekcja trendów, bez niej górę biorą emocje, które rzadko są dobrym doradcą. W swojej pracy staram się więc pokazać drogowskazy i nowe szanse wzrostu – podkreśla. Jak zauważa, przewaga dużych przedsiębiorstw w dużym stopniu wynika z odmiennej, bardziej skomplikowanej ścieżki podejmowania decyzji. – Aby przełożyć pomysł na konkretne rozwiązanie, które rzeczywiście się sprawdzi, potrzebna jest odrobina krytycznego spojrzenia. Komfort sytuacji, w której nikt nie kwestionuje naszych pomysłów i wolność w przechodzeniu od pomysłu do jego realizacji, w przypadku biznesu nie zawsze się sprawdza. Mikroprzedsiębiorcy zbyt szybko przechodzą do działania, nie zastanawiając się, czy rzeczywiście warto skupiać się na danym trendzie – mówi Zuzanna Mikołajczyk. Wyjść z branżowej bańki REKLAMA Dorota Waga, właścicielka butikowego biura podróży TripYou, zwraca uwagę na wielozadaniowość drobnych przedsiębiorców. – Osoby prowadzące mały biznes, bardzo często odpowiedzialne są za wszystkie jego elementy. Ta codzienność i wielozadaniowość pochłaniają na tyle, że znalezienie czasu na rozwój, a tym bardziej planowanie kierunków rozwoju wydaje się niemożliwe – przyznaje. Dalszy ciąg materiału pod wideo Skupiając się na codziennym funkcjonowaniu łatwo przejść w tryb tu i teraz, a innowacje wymagają szerszego spojrzenia na biznes. – Mali przedsiębiorcy bywają zbyt skupieni na swoim obszarze działalności. Mówiąc o trendach, myślą o nowych rozwiązaniach, które wprowadziła bezpośrednia konkurencja, skupiają sią na najbardziej mainstreamowych kierunkach, w których zmierza biznes, nie zastanawiając się nad tym jakie mają odniesienie do ich branży i nad konsekwencjami ich wdrożenia. Aby wynieść biznes na wyższy poziom trzeba na niego spojrzeć w szerszym kontekście, podążanie za innymi nie uczyni nas innowacyjnymi – podkreśla Zuzanna Mikołajczyk. Analiza zmieniającego się otoczenia rynkowego i zmian w potrzebach klientów to na pewno większe wyzwanie dla małego przedsiębiorcy. – Innowacje to rozwój, jeśli nauczymy się pracować ze swoją marką w ciągłej obserwacji zmian, które nastąpią, nauczymy się przygotowywać firmę na to co nieuniknione, a z drugiej nauczymy się wyprzedzać konkurencję i przygotowywać ofertę zgodną z oczekiwaniami rynku – mówi Katarzyna Staciwa, właścicielka Agencji Komunikacji Marketingowej Mindwalk. Taka zmiana spojrzenia pomogła Dorocie Wadze wprowadzić istotne zmiany w ofercie biura podróży. – Nadal stosuję intuicję i podejmuję decyzje zgodne z osobistym przeczuciem, ale w tle tych decyzji jest zawsze szerszy kontekst zmian społecznych oraz trendów, nie tylko w turystyce – mówi. Innowacje pozwalają zwiększyć efektywność Małe firmy mają ogromny potencjał i wielkie ambicje. Ale bez innowacji szybki rozwój nie jest możliwy. – Dla mniejszych firm innowacje są ważniejsze niż dla dużych. Mogą pozwolić na ograniczenie kosztów i zaistnienie z nowymi pomysłami na nowych rynkach – uważa Noemi Chudzik, właścicielka Chudzik i Wspólnicy Prawo i Podatki. – Mały biznes, zwłaszcza jeśli ma ambicje stania się dużym biznesem, zdecydowanie ich potrzebuje, ponieważ to innowacje pozwalają zwiększyć efektywność, która jest kluczem do rentowności niezbędnej do dalszego finansowania wzrostu – dodaje Barbara Bajorek, właścicielka kancelarii podatkowo – księgowej Badesta. Jola Taperek, certyfikowana trenerka mentalna i dyplomowana międzynarodowo trenerka biznesu oraz coach NMC, swój biznes prowadzi od ponad 20 lat. Jak sama mówi, przez wszystkie te lata nauczyła się, że zwinność biznesowa, a także innowacja są kluczem do sukcesu. – Otoczenie biznesowe zmienia się nieustannie, dlatego dziś, do tych dwóch elementów dodałabym jeszcze dbanie o dobrostan w miejscu pracy oraz rezyliencję, czyli umiejętność dostosowania się człowieka do zmieniającej się rzeczywistości – mówi. Jak podkreśla Zuzanna Mikołajczyk, w tej adaptacji bardzo ważna jest umiejętność wychwytywania pierwszych sygnałów zmian. – Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że przyszłość nie pojawia się z dnia na dzień, ale wyłania się krok po kroku. Ważne jest to, aby stale obserwować pierwsze sygnały zmian, zanim staną się trendem. Oczywiście nie każda analiza skończy się odkryciem nowego obszaru, ale warto cały czas być w procesie i być uważnym. Umiejętność zaplanowania kolejnego etapu rozwoju firmy jest pasjonująca, a wciąż często zarezerwowana tylko dla największych. Podczas gdy większość firm w Polsce to małe przedsiębiorstwa, które mogłyby działać bardziej efektywnie – mówi. Nie wykluczaj pracownika z innowacji Jednym z wyzwań małego biznesu jest to, aby w trakcie szybkiego wzrostu zachować kulturę organizacji, która pozwala przyciągać i zatrzymać świetnych pracowników, a jednocześnie utrzymać wypracowaną jakość i opinię na rynku. Prowadzona przez Małgorzatę Szaflarską-Gil Szkoła języka angielskiego i matematyki mentalnej Fabryka Języka aktualnie znajduje się w procesie wdrażania automatyzacji. Największym wyzwaniem okazało się przekonanie pracowników do wprowadzanych zmian. – Mały biznes potrzebuje innowacji i każdy właściciel małego biznesu powinien sobie z tego zdawać sprawę. Warto jednak zwrócić uwagę na ważny aspekt - trzeba dbać o to, aby reagować na zmieniający się rynek i stopniowo wdrażać zmiany, w taki sposób, aby pracownicy uwierzyli, że takie podejście jest konieczne, aby osiągnąć długofalowy sukces – podkreśla. Każda zmiana będzie miała wpływ na pracowników, dlatego ważne, aby od początku byli częścią wdrażanych projektów. Zuzanna Mikołajczyk jest strategiem innowacji, future thinker oraz TED Speaker. Raport: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86777:innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwach Zobacz również: Firma spedycyjna. Jak założyć? Czy to się opłaca?

