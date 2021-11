Branża DIY: Pięć kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej

Branża DIY, jak zdobyć przewagę konkurencyjną? Dobra passa producentów artykułów do domu i ogrodu trwa. W 2020 roku światowy rynek DIY wzrósł o blisko 14 proc. do łącznej wartości 701 mld euro[1]. Duży w tym udział mają polscy eksporterzy, którzy systematycznie zwiększają wolumen dostawy swoich towarów do europejskich sieci sklepów typu „home improvement”, zwłaszcza w Niemczech. Na tak wysoce konkurencyjnym rynku, z ustabilizowanym asortymentem i stabilnym poziomem cen, szczególnego znaczenia nabiera efektywna logistyka.

Logistyka i stabilność łańcucha dostaw

Coraz częściej wysokiej jakości produkt, czy dobra cena to za mało, by wygrać w wyścigu o klienta. Rosnące wymagania konsumentów, zmiana zwyczajów zakupowych czy rozwój e-commerce skłaniają dostawców oraz sieci handlowe do poszukiwania nowych rozwiązań. Ostatnie miesiące pokazały jednak, jak ważną rolę w procesie budowania przewagi konkurencyjnej ma logistyka i stabilność łańcucha dostaw.

W dzisiejszych czasach konsumenci bardzo cenią swój czas oraz komfort zakupów, dlatego dostępność towarów w sklepie jest dla nich jednym z priorytetów. Stabilność i terminowość dostaw mają fundamentalne znaczenie w budowaniu pozytywnych doświadczeń zakupowych. Z kolei efektywna logistyka to dla dostawców szansa na zostanie preferowanym partnerem i osiągnięcie realnej przewagi rynkowej – Juliusz Pakuński, kierownik rozwoju biznesu DACHSER DIY Logistics w Polsce.

Pięć kluczowych parametrów dla logistyki dostaw

Dobra strategia logistyczna pomaga polskim producentom z branży DIY nie tylko w budowaniu pozycji rynkowej, ale też nawiązywaniu czy rozwijaniu współpracy z europejskimi sieciami handlowymi. Warunkiem jest odpowiednie zaplanowanie i wykorzystanie zasobów oraz procesów logistycznych. Oto pięć elementów, które mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej:

Minimum logistyczne

Jednym ze sposobów na zwiększenie przewagi konkurencyjnej we współpracy z sieciami handlowymi jest ustalenie miarodajnego minimum logistycznego. Pozwala to klientowi oszacować cenę sprzedaży uwzględniającej koszty transportu i uniknąć sytuacji, kiedy koszt realizacji zamówienia przewyższa lub znacznie zmniejsza zyski. Kluczowa w tym kontekście jest korelacja pomiędzy ujęciem wartościowym a logistycznym. W tym celu konieczne jest precyzyjne określenie parametrów zamówienia, czyli objętości oraz wagi ładunku. Do tego potrzebna jest analiza danych historycznych dotyczących przepływu zamówień lub określenie średniej wielkości zamówienia w oparciu o prognozę sprzedaży szacowaną na podstawie rotacji zalistowanych w sieci artykułów.

Optymalna droga dostawy

Ważnym czynnikiem sukcesu jest również sprawny przepływ towarów z linii produkcyjnych na regały sklepowe. Wybór odpowiedniego modelu dystrybucji zależy od ilości zamawianego towaru i częstotliwości dostaw. Sieci DIY sukcesywnie zmniejszają wielkość zamówień, jednocześnie zwiększając ich częstotliwość. W ten sposób elastycznie zarządzają ofertą i unikają trzymania zapasów, które generują koszty i wymagają dodatkowej powierzchni magazynowej. Takie podejście wymaga od producentów nie tylko utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów, ale przede wszystkim zintegrowanej sieci transportowej, która pozwala realizować dostawy według zapotrzebowania.

Terminowość dostaw

Terminowość powinna być najwyższym priorytetem we współpracy z sieciami handlowymi. Podstawą jest ustalenie terminu dostawy, ewentualnych awizacji oraz określenie realnego czasu realizacji zamówienia od momentu przygotowania zamówienia do transportu. W przypadku współpracy z marketami DIY uzgodnienie tzw. okien czasowych to sposób na uniknięcie kolejek i szybsza droga do sklepowej półki. W tym obszarze warto korzystać z usług operatorów logistycznych, którzy dzięki zawartej z siecią umowie, są w stanie zagwarantować terminowe dostawy ładunków i unikają czekania w kolejce na rozładunek.

Odchylenia

Kartą przetargową jest też przejrzystość w łańcuchu dostaw. Czasami zdarzają się opóźnienia, uszkodzenia, braki – najważniejsze jest, by potrafić odpowiednio nimi zarządzać. Klienci oczekują dziś pełnego wglądu w swoje zamówienia. Dlatego istotne jest zapewnienie płynnego przepływu informacji oraz możliwości śledzenia przesyłki na każdym etapie procesu logistycznego. Wykrycie nieprawidłowości i poinformowanie odbiorcy o ewentualnych opóźnieniach odpowiednio wcześnie, umożliwia mu podjęcie działań pozwalających na uniknięcie lub zminimalizowanie negatywnych skutków takich zmian, w tym także strat finansowych czy wizerunkowych.

Sezonowość

Sezonowy wzrost sprzedaży to nieodłączny element działalności w branży DIY. Nie mówimy tu tylko o ofercie dostosowanej do pory roku, ale do każdego ważniejszego wydarzenia czy świąt w kalendarzu. Wymaga to odpowiedniego zarządzania zapasami i dostawami. Przygotowania powinny rozpocząć się odpowiednio wcześnie tak, aby operator logistyczny mógł zarezerwować odpowiednie zasoby do obsługi większej liczby zamówień. Warto w tym przypadku rozważyć skorzystanie z usług w magazynach typu multi-user, które są w stanie elastycznie zarządzać sprzętem i ludźmi.