Połowa przedstawicieli działów HR, sprzedaży i marketingu twierdzi, że pandemia wpłynęła na spadek zaangażowania oraz utrudnienie współpracy. 60% ankietowanych uważa formę spotkań in-person jako najlepiej oddziaływującą na chęć pracy przez pracowników, a 47% wskazuje model hybrydowy.

Spadek liczby zakażeń COVID-19, jak i nadejście sezonu letniego zwiastują wzmożoną liczbę spotkań na żywo. Wygląda na to, że jednak mimo częstszych powrotów do biur praca hybrydowa i konieczność współpracy online zostanie z nami na dłużej. Która forma eventów sprawdzi się najlepiej w aspekcie budowania relacji w postpandemicznej przyszłości?

Jaki wpływ wywarła pandemia na zaangażowanie wokół marki?

Wybuch pandemii miał ogromny wpływ na funkcjonowanie firm. Niemal wszyscy respondenci badania zauważyli wpływ pandemii na poziom zaangażowania pracowników, klientów oraz partnerów. Najczęściej wskazywane jest osłabienie relacji w środowisku pracy (65%). Dlatego obecnie firmy kładą tak duży nacisk na budowanie zaangażowania, rozumianego jako relacja pracownika, klienta czy partnera z daną organizacją. Ankietowani menedżerowie zwracają uwagę też na konieczność przeformułowania celów i zadań dla pracowników (57%) oraz utrudnioną współpracę.

Częstotliwość organizacji eventów a budowanie zaangażowania

Główne cele organizacji spotkań i wydarzeń z perspektywy przedstawicieli HR to edukacja i szkolenia, rekrutacja oraz komunikacja wewnętrzna. Chęć rozwoju, poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności wpływają na efektywność działań biznesowych, która decyduje o możliwości osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwo. Działy zarządzania zasobami ludzkimi mogą oddziaływać na podniesienie jakości oferowanych usług i produktów, m.in. przez organizację szkoleń dla pracowników. Najczęściej spotkania są organizowane w obszarach HR oraz sprzedaży. W przypadku tych grup najwięcej badanych wybrało odpowiedź, że wydarzenia biznesowe organizowane są „kilka razy w tygodniu”, odpowiednio 73% i 68%.

Przyszłość pod znakiem hybrydowych spotkań i wydarzeń

Biznes widzi już, że wydarzenia i spotkania online mają naprawdę wiele plusów. Jako te najważniejsze firmy wskazują lepsze zasięgi, lepszą frekwencję na wydarzeniach czy niższe ich koszty. Niemniej bardzo trudno jest w 100% zastąpić eventem online wydarzenie offline. Według respondentów badania podczas wydarzeń in-person łatwiej było nawiązać relacje, a finalnie doprowadzić do zawarcia transakcji. 58% badanych stawia na hybrydowy model spotkań w przyszłości. Eventy hybrydowe umożliwiają połączenie silnych stron eventów online i in-person. Zapewne dlatego respondenci reprezentujący różne obszary są zgodni, że to one będą najczęściej organizowane w przyszłości. W przypadku przedstawicieli HR aż 77% jest zdania, że to właśnie hybryda będzie modelem najczęściej wykorzystywanym w przyszłości, tego samego zdania jest 54 % przedstawicieli sprzedaży i prawie połowa (43%) osób reprezentujących marketing i PR.

O badaniu

Badanie Antal i Eventory zostało przeprowadzone wśród 316 menedżerów, w tym HR (32%), Marketing i PR (36%) oraz Sprzedaż (32%), metodą CAWI, w dniach 15-28 lutego 2021 roku. Raport ma na celu opisanie roli, jaką spotkania i wydarzenia biznesowe online, in-person (tradycyjne face to face) oraz hybrydowe (wydarzenia na żywo z jednoczesną transmisją online, umożliwiającą zdalne uczestnictwo) odgrywają właśnie w budowaniu aktywnej postawy pracowników, klientów i partnerów firmy.

