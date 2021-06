PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

Jednym z najgłośniejszych haseł współczesnego marketingu jest rozwój marki osobistej. Aby skutecznie prowadzić działania, które są w stanie wypromować nie tylko nasz produkt lub usługę, ale również całokształt dorobku, działań i wiedzy, warto zainwestować w tzw. pozycjonowanie eksperckie. Na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)?

W najprostszym ujęciu pozycjonowanie eksperckie jest elementem content marketingu, a więc obszaru działań opartego na wartościowych treściach, które objaśniają, analizują, a przede wszystkim edukują w zakresie danej branży. Sama promocja nastawiona na rozwój marki osobistej powinna być oparta na bardzo mocnych fundamentach, spośród których w pierwszej kolejności należy wymienić:

wiedzę,

doświadczenie,

sukcesy.

Dzięki pozycjonowaniu eksperckiemu specjalista, manager lub prezes danej spółki może zyskać ugruntowaną pozycję wśród innych reprezentantów swojej branży, a z czasem – przodować w zestawieniu najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych znawców tematu. Ciesząc się poważaniem w środowisku, nie tylko zyskujemy w oczach konkurencji, potencjalnych partnerów biznesowych czy inwestorów, ale również – samych klientów.

Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

Podczas planowania strategii promocyjnej marki osobistej należy wziąć pod uwagę zarówno typowe działania marketingowe (SEO, SEM, social media), jak i szczegółowo dobrane obszary public relations.

W drugiej kategorii mocny akcent powinniśmy kłaść na:

kontakty z mediami (media relations),

wypowiedzi i komentarze eksperckie,

nominacje konkursowe.

Skuteczne media relations muszą się opierać na wypracowanej bazie kontaktów z konkretnymi redakcjami, dziennikarzami oraz szefami działów, które stanowią podstawę tzw. bazy mediów. Dzięki niej nasze wypowiedzi, komentarze czy całe artykuły mają szansę trafić na łamy najbardziej prestiżowych tytułów branżowych, co gwarantuje nam dotarcie do grupy docelowych odbiorców. Regularny angaż w tworzeniu wysokiej jakości materiałów, przy jednoczesnej komunikacji osiągnięć biznesowych nie pozostaje obojętny jury rozpoznawalnych konkursów, rankingów czy zestawień. Nominacje do prestiżowych nagród branżowych to z jednej strony wyjątkowo cenne zwieńczenie pewnego etapu pozycjonowania eksperckiego, a z drugiej – wymierny efekt naszych działań, który uwiarygadnia markę osobistą w oczach klientów.

Jaka jest rola cyklicznych publikacji?

Praca z mediami zewnętrznymi to absolutna podstawa pozycjonowania eksperckiego, ale pamiętajmy również o innych działaniach, które skutecznie promują markę osobistą. Jedną z najbardziej wymagających, a jednocześnie efektywnych form ugruntowywania pozycji eksperta na rynku jest publikacja raportów cyklicznych. Autorskie komentarze czy analizy na łamach portali lub prasy są oczywiście cennym źródłem ruchu w obrębie nazwiska, ale to raporty dają większą przestrzeń do podzielenia się własną wiedzą, a także są ogromną wartością dla mediów.

Jeszcze innym narzędziem pozycjonowania eksperckiego są szkolenia, a ich najbardziej interesującą formą – webinaria. Ogromną zaletą prelekcji online jest stosunkowo niska cena realizacji oraz potencjał do nawiązania kontaktu z szerokim gronem zainteresowanych. Z drugiej zaś strony organizacja takiego wydarzenia to godziny planowania, research’u, a także promocji, więc przynajmniej pierwsze tego typu projekty należy realizować z doświadczonym zespołem. Czy warto? Efekty widać prawie od razu – wraz z reakcjami uczestników.

Dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie eksperckie?

Pozycjonowanie eksperckie wiąże się z regularną, wytężoną, a przede wszystkim długą pracą nad promowaniem własnej marki osobistej. Bardzo często brak efektu instant zniechęca przedsiębiorców do inwestowania w tego typu działania, co jest wyjątkowo błędnym założeniem. Według raportu “Personal Branding w Polsce” aż 50 proc. respondentów deklaruje wyższy poziom zaufania do marek osobistych niż korporacji “bez twarzy”, a 95 proc. badanych uważa decyzję o promowaniu konkretnych ekspertów w ramach firmy za jedną z najlepszych decyzji biznesowych.

Szczególnie w dobie covidu i szumu informacyjnego obserwujemy spadki zaufania do komunikatów tradycyjnych mediów. Z drugiej zaś strony najmocniej trzymają się właśnie indywidualni znawcy tematu, ponieważ według “Edelman Barometr Trust 2021” najbardziej wierzymy ekspertom akademickim oraz właśnie technicznym ekspertom w firmach, co deklaruje 53 proc. respondentów. Tym samym inwestując w pozycjonowanie eksperckie, jednamy sobie zaufanie zarówno środowiska biznesowego, jak i szerokiego spektrum konsumentów.

Rozwój marki osobistej i praca nad wizerunkiem eksperta staje się już standardem wśród najpoważniejszych graczy na rynku. Aby nie pozostać w tyle, warto już teraz zainteresować się tematem PR-u osobistego i skonsultować swoją sytuację z doświadczonym zespołem. Pielęgnacja takiego kapitału, jakim jest wiedza oraz doświadczenie to nie tylko źródło potencjalnego zysku dla samego biznesu, ale również niesamowita satysfakcja z każdej cegiełki dokładanej do wizerunku rzetelnego i wiarygodnego eksperta.

Katarzyna Jarczewska - współwłaścicielka i partnerka zarządzająca agencji reklamowej i PR-owej Media Forum

