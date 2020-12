Wschodni Akcelerator Biznesu – z nami stworzysz start-up!

. Budynek PPN-T Autor: Picasa

Za zarządzanie platformą odpowiedzialny jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jako animator projektu. Natomiast realne wsparcie tworzone jest również przy pomocy partnerów projektu, w tym: instytucję otoczenia biznesu Netrix Group, VC Netrix Ventures, Innofin, Rebels Valley oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nowych Syntez i Grupa Azoty. Usługi świadczone przez animatora projektu i partnerów mają duże znaczenie w tworzeniu i opracowywaniu modelu biznesowego start-upa, a później w jego rozwoju.

Głównym zadaniem wszystkich podmiotów partnerskich jest przede wszystkim świadczenie usług na najwyższym poziomie, których celem jest przygotowanie start-upu do działalności rynkowej.





Historia z platformą rozpoczyna się z momentem złożenia wniosku do platformy startowej. Następnie w procesie wieloetapowej oceny eksperci wybierają innowacyjne projekty z największą szansą powodzenia biznesowego. Proces inkubacji start-upu rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy inkubacji. Każda ze spółek będąca w WAB korzysta z wiedzy i doświadczenia menadżera inkubacji, który w oparciu o szczegółową analizę pomysłu oraz przeprowadzony wywiad tworzy plan inkubacji dla start-upu, a wraz z nim wyznacza kamienie milowe, czyli etapy niezbędne w realizacji inkubacji. Inkubacja to również możliwość korzystania z wiedzy ekspertów i mentorów zatrudnionych u parterów projektu, tj. Grupa Azoty Puławy S.A, INS czy UMCS.

– Na początku drogi biznesowej istotnym elementem jest zbadanie konkurencyjności nowego produktu, usługi, odpowiedni dobór grupy docelowej klientów oraz rozpoznanie preferencji przyszłych konsumentów – mówi Anna Grzegorczyk dyrektor Centrum Transferu Technologii UMCS w Lublinie. – Element rozpoznania rynkowego w tworzeniu własnego biznesu jest na tyle ważny, że start-up powinien korzystać z wiedzy i umiejętności odpowiednich fachowców, którzy rzetelnie przeprowadzą badania rynkowe i opracują dokumentację związaną z konkurencyjnością. Firmy przystępujące do modelowania własnej działalności razem ze Wschodnim Akceleratorem Biznesu mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług, które dla nich przygotowaliśmy. Do każdego przedsięwzięcia podchodzimy indywidualnie, a nasi eksperci analizują pomysł biznesowy, mając na uwadze rynek, otoczenie gospodarcze, konkurencyjność i innowacyjność rozwiązania, a także czynniki ryzyka.

Program procesu inkubacji start-upów Wschodniego Akceleratora Biznesu został opracowany i podzielony na cztery kluczowe etapy:

Zawiązanie spółki prawa handlowego, z którą Animator podpisuje umowę inkubacyjną, określającą m.in. zasady inkubacji oraz wskazującą osobę Managera Inkubacji, który będzie pełnił funkcję opiekuna start-upu. Faza ideacji, w ramach której prowadzone są warsztaty i ćwiczenia obejmujące tworzenie scenariuszy rozwojowych dla przedsięwzięcia biznesowego. Faza kreacji, tj. rozwijania i modelowania koncepcji biznesowej przedsięwzięcia. Faza implementacji, tzn. budowa relacji start-upu z ekosystemem biznesowym Platformy startowej, np. funduszami.

– Program procesu inkubacyjnego został opracowany w sposób pozwalający dopasować potrzeby start-upu do istniejących warunków zewnętrznych i wewnętrznych – mówi Anna Blajerska, kierownik projektu. – Na podstawie szczegółowego wywiadu możemy opracować indywidualny plan pracy ze start-upem. Pozwala to na intensywną pracę pomysłodawcy z menedżerami, mentorami i ekspertami. W konsekwencji wykorzystania wielu elementów procesu inkubacyjnego powstają nowi gracze biznesowi w postaci innowacyjnych spółek. Zachęcamy do współpracy!