Zamrożenie cen energii w 2025 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw krytycznie o wycofaniu się z działań osłonowych wobec firm. Interweniuje u premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformowało, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska skierowała pisma do premiera Donalda Tuska oraz do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w związku z rządowym projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen energii w 2025 r.

W pismach zwróciła uwagę na tryb procedowania tego projektu, w którym pominięty został etap konsultacji społecznych. Zdaniem Majewskiej potrzeba pilnego wdrożenia instrumentów osłonowych nie jest przekonującym uzasadnieniem. Należy w tym miejscu podkreślić, iż trudna sytuacja związana z wysokimi kosztami wytwarzania energii elektrycznej nie jest nową, nieznaną wcześniej okolicznością. Z tych też względów uznać trzeba, że przeprowadzenie odpowiednich konsultacji w zakresie uregulowania cen energii w roku 2025 było możliwe i uzasadnione - napisała w pismach Majewska. Zwróciła uwagę także na to, że przewidziane działania osłonowe obejmować mają wyłącznie gospodarstwa domowe, a tym samym wyłączeni są z tych działań mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Rzeczniczka oceniła to rozwiązanie negatywnie. Dodała, że jest ono nieadekwatne do obecnej sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, realiów gospodarczych i trudnych do przewidzenia następstw wydarzeń w Polsce i na świecie.

Zdaniem Majewskiej, rezygnacja z działań osłonowych wobec sektora MŚP może pociągnąć za sobą wzrost cen towarów i usług, co pośrednio odbije się na kondycji gospodarstw domowych. "Nieprzekonująca jest argumentacja rządu, iż względna stabilizacja na polskich i światowych rynkach energii uzasadnia wprowadzenie projektowanych rozwiązań. Ceny energii pozostają wysokie i stanowią duże obciążenie dla odbiorców końcowych, w tym przedsiębiorstw. Z badań wynika, że ceny energii wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier utrudniających działalność gospodarczą" - napisano w komunikacie Biura Rzecznika MŚP.