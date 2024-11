Obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami odroczony do 31 marca 2025 r. Zapisy zawarto w ustawie o opodatkowaniu wyrównawczym. W rządzie trwają prace nad całkowitą likwidację tego obowiązku.

W opublikowanym w środę, 20 listopada 2024 r. komunikacie ministerstwo finansów poinformowało, że w ustawie z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych utrzymano w I kwartale 2025 r. odroczenie obowiązku zapewnienia przez podatników integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi oraz związanej z tą integracją odpowiedzialności podatnika za jej niewykonanie.

Obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami odroczony do 31 marca 2025 r.

Oznacza to, że do 31 marca 2025 r. wydłużono odroczenie związane z obowiązkowym przesyłaniem przez agentów rozliczeniowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych o płatnościach realizowanych zasadniczo za pośrednictwem tych terminali. Jak wskazano w komunikacie, proponowane rozwiązanie wyeliminuje ryzyko odpowiedzialności finansowej w wysokości 5 tys. zł, które groziłoby za brak zintegrowanej kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami

Docelowe zasady w zakresie likwidacji obowiązku integracji zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – UD125. Projekt jest na ostatnim etapie rządowych prac legislacyjnych. Zgodnie z tym projektem przewiduje się zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz ustanowienia bezterminowo raportowania przez agentów rozliczeniowych danych dotyczących transakcji płatniczych – przekazano w komunikacie.