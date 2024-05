Nowa usługa finansowa dla prowadzących działalność gospodarczą: gotówka na niski procent

Teraz gotówka na niski procent lub przy spełnieniu dodatkowych warunków całkowicie nieoprocentowana, staje się nową usługą dla przedsiębiorców korzystających w mikrofaktoringu lub dopiero mających w planach skorzystanie z takiego instrumentu. W uproszczeniu ten nowy produkt przypomina zaliczkę tytułem wpływów z przyszłej faktury i pozwala na zachowanie płynności finansowej w okresie gdy jeszcze produkt nie został sprzedany a więc i faktura nie może być wystawiona.

Gotówka na niski procent to usługa równie nowatorska jak jeszcze niedawno mikrofaktoring – internetowy faktoring dla najmniejszych firm, zresztą w wydaniu tego samego nowatorskiego usługodawcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, określanego często jako mikrofirmy albo jednoosobowa działalność gospodarcza JDG, mają wielki problem z finansowaniem swojej działalności. Trudniej im o kredyt, a nawet leasing, częściej niż inne podmioty posiłkują się środkami prywatnymi lub prywatnymi pożyczkami.

W ten sposób pokrywają nie tylko wydatki inwestycyjne, ale często pozyskują środki obrotowe – na bieżące potrzeby.

Gotówka od NFG, firmy specjalizującej się w mikrofaktoringu internetowym właśnie tę lukę może uzupełnić.

Gotówka dla mikrofirmy dostępna online

– Od lat współpracujemy z firmami z sektora MŚP i wiemy, z jakimi wyzwaniami w dostępie do finansowania borykają się na co dzień. Gotówka na wydatki firmowe ma ułatwić codzienne prowadzenie biznesu najlepszym, najbardziej wiarygodnym firmom poprzez udostępnienie im rozwiązania poprawiającego ich płynność finansową w sytuacji, gdy tego najbardziej potrzebują – tłumaczy Martin Kaczmarski, prezes zarządu Kaczmarski Group, której częścią jest NFG.

Jak to działa? osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zdecyduje się na współpracę z Narodowym Funduszem Gwarancyjnym (NFG), może w ramach przyznanego limitu uzyskać do 10 tys. zł finansowania na dowolny cel, bez żadnych dodatkowych warunków, w prostym procesie online.

Nie musi przy tym przedkładać faktury sprzedaży (jak w klasycznym faktoringu) ani innej formy zabezpieczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania.

– Gotówka na wydatki firmowe jest uzupełnieniem oferty rynkowej o rozwiązanie finansowe dużo prostsze i łatwiej dostępne, praktycznie niewymagające żadnych formalności. Tym różni się od typowych pożyczek czy kredytów bankowych. Chcemy w ten sposób zachęcić klientów do korzystania z tego typu innowacyjnych produktów finansowych – mówi Emanuel Nowak, dyrektor departamentu produktów i sprzedaży NFG.

Faktura zamiast spłaty pożyczki

Uzyskane finansowanie przedsiębiorca może spłacić na dwa sposoby: gotówką lub przekazując NFG fakturę sprzedaży do faktoringu. Firmy, które do końca maja zawrą z NFG umowę o eFaktoring, przez najbliższe trzy miesiące będą mogły korzystać z preferencyjnego oprocentowania Gotówki na wydatki firmowe w wysokości 1,99 proc. A jeśli spłacą to zobowiązanie poprzez przekazanie faktury do eFaktoringu, wówczas Gotówka na wydatki firmowe będzie całkowicie bezpłatna.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że NFG jako pierwsza spółka w Polsce zaoferowała mikrofirmom faktoring dostępny w pełni online. W 2022 r. wprowadziła na rynek raty dla biznesu, które oferuje pod marką Fakturatka.

Coraz trudniej prowadzić biznes bez faktoringu

Niemal dziewięć na dziesięć firm z sektora MŚP wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. W razie problemów z płynnością finansową coraz częściej sięgają one po faktoring.

Skalę zapotrzebowania firm na nowoczesne formy finansowania biznesu widać w danych rynkowych. Z ostatniego badania GUS obejmującego działalność faktoringową przedsiębiorstw finansowych wynika, że między 2022 a 2023 rokiem całkowita wartość wierzytelności przekazanych do faktoringu wzrosła o 20 proc. i osiągnęła poziom 476,9 mld zł.

Z kolei analizy firmy faktoringowej NFG pokazują, że w 2023 r. średnia wartość faktury w faktoringu wzrosła o ponad 14 proc. (z 7 824 zł do 8 942 zł rok do roku). Jednocześnie o ponad 36 proc. wzrosła wartość faktur finansowanych w formie rat dla biznesu, a o ponad 20 proc. ich całkowita liczba.

Z badania Kaczmarski Group „2024 rok z perspektywy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, wynika, że w co drugiej firmie (55 proc.) zdarzają się problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. Czekanie na płatność często powoduje wyrwę w firmowym budżecie.