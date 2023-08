Jaki jest poziom rezerw walutowych? Najnowsze dane pokazują spadek

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca. Odnotowano spadek poziomu rezerw. Jakie są przyczyny?

Rezerwy walutowe w końcu lipca

Rezerwy walutowe w końcu lipca wyniosły 164 802,6 mln EUR i tym samym okazały się o 2 000,2 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 10 665,1 mln EUR tj. 6,9% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 181 861,8 mln USD tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,4% więcej niż przed rokiem.

Spadek poziomu rezerw

W pięciu ostatnich latach lipce przynosiły wzrosty poziomu rezerw – czasem nawet dość pokaźne. W latach wcześniejszych bywało różnie. Obserwowane spadki tłumaczono czasem jako początek okresu wycofywania części środków z naszego rynku po dojściu terminu na jaki mogły być zaangażowane (180 dni). Tegoroczny spadek zaskoczył, zwłaszcza porównany do nadzwyczajnego wzrostu zanotowanego przed rokiem. By go z większym spokojem ocenić warto zajrzeć do danych bardziej szczegółowych.

Niższe należności walutowe

Spadek poziomu rezerw w lipcu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 417,3 mln EUR tj. 2,4%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce mniejszy odpływ środków. Statystyki zostały tu bowiem pogorszone o około 0,7 pkt proc. (więc około 1 mld EUR) efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 2,4 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,8%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. Najprawdopodobniej też część środków z tej pozycji mogą być wymieniona na złoto. W jego przypadku odnotowano wzrost wartości o aż 1 414,3 mln EUR tj. 9,0%. Na zmianę wyceny spowodowaną wzrostem kursu złota mógł przypaść jakiś 1% z zanotowanych 9%. Pozostałe 8% czyli około 1 250 mln EUR to raczej dokupienie dodatkowych zasobów (oczywiście przy wykorzystaniu środków płynnych). W przypadku pozostałych dwóch pozycji rezerw zanotowane wzrosty wyceny miały raczej symboliczną wielkość – transza rezerwowa w MFW zwiększyła się o 0,4 mln EUR a SDR-y o 2,4 mln EUR.

