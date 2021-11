Inflacja w Polsce 2022 - czy czeka nas dalszy wzrost cen? [PODCAST]

Liczba podmiotów gospodarczych zwiększa się dynamicznie – to efekt częstszego przechodzenia z umowy o pracę na działalność - ocenił Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że liczniejsze zawieszenia firm budowalnych i transportowych to skutek niedoborów materiałów.

Fit for 55 a ceny biletów lotniczych. Pakiet Fit for 55 dla przewoźników lotniczych oznacza m.in. wyższe rachunki za emisje CO2, opodatkowanie paliwa lotniczego oraz konieczność opracowania i wdrożenia nowych, bardziej ekologicznych paliw i napędów. Przyszłością mają być m.in. samoloty hybrydowe i elektryczne oraz niskoemisyjne paliwa syntetyczne. Ekspert ds. lotnictwa Grzegorz Brychczyński wskazuje jednak, że minie jeszcze co najmniej 10–15 lat, zanim takie rozwiązania zostaną wdrożone w komercyjnym lotnictwie pasażerskim, dlatego UE może nie zdążyć z dekarbonizacją tego sektora w założonym horyzoncie czasowym. Szybciej pojawią się za to podwyżki cen biletów lotniczych, bo koszt związany z wdrożeniem przewoźnicy – zwłaszcza niskokosztowi – przynajmniej w części przerzucą na pasażerów.