Platformy crowdfundingowe mogą na razie działać na dotychczasowych zasadach

KNF nie posiada jeszcze kompetencji do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego. Na razie platformy crowdfundingowe mogą jednak działać na dotychczasowych zasadach – wynika z opublikowanego w środę stanowiska nadzoru.

Zielony Ład szansą dla polskiego rolnictwa

Zielony Ład jest szansą dla polskiego rolnictwa - ocenił w środę minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak mówił, w naszym kraju zużywa się mniej nawozów i środków ochrony roślin, dlatego też łatwiej będzie osiągnąć unijne cele.

Ceny detaliczne paliw przez ostatni tydzień wzrosły

Ceny paliw na stacjach przez ostatni tydzień znów wzrosły, choć przez ostatnie dni zmiany cen są niewielkie - oceniają analitycy. Wskazują m.in., że presję na utrzymanie cen wywierają najwięksi gracze - Orlen i Lotos.

RPP podniosła główną stopę referencyjną o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę NBP, referencyjną, o 75 pkt. bazowych do 1,25 proc. – poinformował w środę bank centralny.

Co grozi za ucieczkę przed policją? Konsekwencje są poważne

Co grozi za ucieczkę przed policją? To wszystko zależy od tego czy czyn będzie zakwalifikowany jako wykroczenie, czy przestępstwo.

Z życia dewelopera: Roszczenia wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków

Jak prawo reguluje problemy deweloperów związane z roszczeniami wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków?

Zapchany filtr powietrza a turbo. Jak działa ta zależność?

Zapchany filtr powietrza a turbo, czyli dziś opowiemy o tym, jak osadnik warty kilka złotych potrafi uszkodzić osprzęt za kilka tysięcy.

Sekundniki na światłach. Nielegalne, ale czy potrzebne?

Sekundniki na światłach zdaniem zwolenników poprawiają poziom bezpieczeństwa. Ich przeciwnicy wskazują jednak na nielegalność tego rozwiązania.

Jak wyglądają badania lekarskie na prawo jazdy?

Jak wyglądają badania lekarskie na prawo jazdy? To kilkunastominutowa wizyta, w czasie której lekarz musi sprawdzić szereg parametrów. Jakich?

Ściąganie samochodu przez opony. Z czego wynika?

Ściąganie samochodu przez opony może być wynikiem jednego z kilku błędów lub usterek. Co warto sprawdzić w aucie?

Nawet 100 tys. zł. na walkę z wirusem ASF. Nabór wniosków

Do 26 listopada 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". O wsparcie mogą ubiegać się dwie grupy beneficjentów – rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą trzody chlewnej oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 40 wniosków na kwotę ponad 2 mln zł. Wszystkie złożyli rolnicy, którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Od 31 października zakłady przetwórcze mogą składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Jest to tzw. duży nabór. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r.

Spadek krajowych cen węgla dla energetyki, wzrost dla ciepłownictwa

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki we wrześniu br. spadły o 1,3 proc. wobec sierpnia, a ceny dla ciepłownictwa wzrosły o 6,3 proc. – podała we wtorek Agencja Rozwoju Przemysłu. Krajowy węgiel zarówno dla energetyki jak i ciepłownictwa był we wrześniu br. tańszy niż przed rokiem.

Wynagrodzenie członków zarządów spółek giełdowych spadło o ok. 20 proc.

Wynagrodzenie całkowite członków zarządów spółek giełdowych spadło w ub. r. w porównaniu do 2019 r. o ok. 20 proc. i wyniosło 842 tys. zł - wynika z opublikowanego we wtorek raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Dodano, że po raz pierwszy wynagrodzenie kobiet w zarządzie było wyższe i wyniosło 892 tys. zł.

Komunikacja w sprzedaży

Komunikacja w sprzedaży, jak i w każdej innej dziedzinie jest jednym z ważniejszych elementów. Odpowiadając na pytanie co jest decydujące w sprzedaży? Odpowiedź brzmi: to, w jaki sposób komunikujesz się ze swoim rynkiem, z klientami. To, co sprzedajesz, jest wtórne. Biznes jest w gruncie rzeczy umiejętnością nawiązywania kontaktu z obcymi osobami. Zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Niezależnie, czy mamy na myśli działania Public Relations, komunikację marketingową, copywriting czy bezpośrednią rozmowę z drugim człowiekiem, twarzą w twarz, telefonicznie lub elektronicznie. Jak mówić, aby nas rozumiano? Co wpływa na skuteczną komunikację w sprzedaży? Dlaczego umiejętność komunikowania się może być przewagą konkurencyjną?

Czy na zielonym świetle można zawracać? To zależy...

Czy na zielonym świetle można zawracać? Czasami tak, a czasami nie. Nie ma generalnych zasad regulujących tą kwestię.

Czy właściciele mieszkań muszą płacić długi dewelopera?

Długi dewelopera - odpowiedzialność właścicieli mieszkań. Właściciele mieszkań w nowym budynku we Władysławowie zostali obciążeni długami dewelopera. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Prokuratora Generalnego, uchylił wyrok i zdecydował, że tą sprawą ponownie zajmie się sąd okręgowy - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu. Zwróć na to uwagę!

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu to... Symptomy są na tyle charakterystyczne, że kierowca powinien szybko namierzyć usterkę.

Życie z elektrykiem w Polsce. Jedna ładowarka na 250 km

Życie z elektrykiem w Polsce jest łatwe? W Holandii na 100 km głównych dróg przypada niemal 50 ładowarek. W Polsce to zaledwie… 0,4 ładowarki.

Kiedy nie musimy sygnalizować awarii pojazdu?

Kiedy nie musimy sygnalizować awarii pojazdu? Jest taki przypadek przewidziany przez przepisy o ruchu drogowym. A dotyczy on...

Trudniej o kredyt mieszkaniowy - banki zaostrzyły kryteria

Kredyty mieszkaniowe. Banki zaostrzyły w III kwartale 2021 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w związku z wdrożeniem niektórych wymogów znowelizowanej Rekomendacji S - wynika z ankiety NBP dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w III kwartale br. Wyniki ankiety wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na wzrost popytu na większość rodzajów kredytów w III kwartale 2021 r. Poprawa sytuacji gospodarczej była najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę kryteriów udzielania kredytów oraz wzrost popytu.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacyjnego w obszarze energii odnawialnej

KE w ramach Funduszu Innowacyjnego uruchomiła drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów od firm wykorzystujących innowacyjne technologie w obszarze energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu czy magazynowania energii - podało MKiŚ w komunikacie 30 października.

Pierwszy elektryk Toyoty? Oto bZ4X. Co o nim wiadomo?

Pierwszy elektryk Toyoty właśnie pokazał swoje oblicze. Auto jest rewolucyjne, bo otwiera gamę beyond Zero, a do tego powstał z myślą o e-napędzie.

Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B?

Ile są ważne badania lekarskie na prawo jazdy kat B? No i tu pojawia się problem. Bo wszystko zależy od tego, jakie przepisy obejmują kierowcę.

Inflacja po raz kolejny w górę, w listopadzie kolejne podwyżki stóp proc.

Według wstępnego szacunku GUS inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. rdr. - powyżej rynkowych oczekiwań. Zdaniem ekonomistów, podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej można oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych. W najbliższych miesiącach wskaźnik CPI przebije 7 proc., a w 2022 r. średnio wyniesie ponad 5 proc.