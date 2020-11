20 zł za sztukę. To rekompensata za niesprzedane chryzantemy

Pomoc za niesprzedane chryzantemy

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - tylko do 6 listopada należy złożyć wnioski o pomoc za niesprzedane chryzantemy w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii Covid-19.

Jakie są warunki otrzymania wsparcia za niesprzedane chryzantemy?

Zgodnie z informacją pomoc otrzyma sprzedawca posiadający co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

Rekompensata dotyczy strat poniesionych przez handlowców, którzy nie mogli sprzedać swoich kwiatów w związku z zamknięciem cmentarzy od 31 października do 2 listopada.

Jak złożyć wniosek o rekompensatę?

Wnioski o rekompensatę strat należy dostarczyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wzór tego dokumentu można pobrać ze strony Agencji. Wnioski będzie można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przez wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji, lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru identyfikacyjnego, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dla posiadaczy chryzantem prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis.

Organizacje pozarządowe odbiorą chryzantemy

Istnieje też możliwość odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do 12 listopada br. na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar ich odbioru, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych. Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem.

Chryzantemy nieodebrane do 16 listopada br. przez te organizacje, powinny zostać oddane jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Posiadacz chryzantem musi złożyć do 30 listopada br., do kierownika biura powiatowego Agencji, potwierdzenie odbioru liczby chryzantem. Wysokość pomocy to iloczyn liczby oddanych chryzantem oraz stawki pomocy. Stawka w przypadku chryzantemy doniczkowej wynosi ona 20 zł za sztukę, a chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc do 31 grudnia tego roku.

