Na co zwrócić uwagę kupując piec na paliwo stałe?

Sposób podawania paliwa czy wyposażenie kotła, to tylko niektóre wytyczne na jakie powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie kotła na paliwo stałe. Do tej pory wyeliminowano 6,4 tys. ofert internetowych sprzedaży kotłów, które nie spełniały norm, wobec 11 przedsiębiorców prowadzone są postępowania – to jedne z efektów pracy UOKiK.