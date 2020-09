Wizyjne kasy samoobsługowe, czyli sposób na szybkie zakupy

Kasy samoobsługowe są dostępne w sklepach detalicznych od około dziesięciu lat. Światowy debiut tych urządzeń miał miejsce 14 lat wcześniej w jednym z supermarketów w Nowym Jorku. Wprowadzenie kas samoobsługowych miało na celu przyspieszenie całego procesu zakupowego. Jest to też obecnie jeden z głównych czynników determinujących zmiany w sprzedaży detalicznej. Już w 2017 roku badania wykazały, że wśród polskich konsumentów kolejki do kas to jeden z najbardziej frustrujących elementów procesu zakupowego. Krótsze kolejki w sklepach, szybsze i przede wszystkim wygodniejsze zakupy. To już niedługo będzie możliwe dzięki realizacji innowacyjnego projektu systemu dla kas samoobsługowych, opartego o technologię rozpoznawania produktów na obrazie. Na ten cel spółka Plastream otrzymała ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach realizowanego z Funduszy Europejskich konkursu Szybka Ścieżka. To ostatni dzwonek dla firm, które chciałyby także uzyskać dofinansowanie na prace B+R w konkursie – nabór trwa tylko do 14 września.

Szybsze zakupy

Wprowadzanie kas samoobsługowych m.in. w wielu popularnych sieciach handlowych przyspiesza cały proces zakupów. Badania potwierdzają, że Polacy lubią „zakupowe” innowacje technologiczne i aktywnie z nich korzystają. - W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo dynamiczny wzrost liczby kas samoobsługowych w sieciach handlowych. Popyt na ich zastosowanie wynika głównie z systematycznego wzrostu akceptacji mobilnych form płatności (wzrost poczucia bezpieczeństwa klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych), chęci zrobienia szybszych zakupów i irytacji wynikającej z konieczności stania w kolejce, czy w ostatnich miesiącach większej akceptacji dla kas samoobsługowych wynikającej z pandemii Covid – tłumaczy Piotr Wardaszko, prezes zarządu spółki Plastream.

Nowa jakość na rynku

Obecnie zdecydowaną przewagę na rynku mają kasy, w których proces rozpoznawania produktów odbywa się poprzez fizyczne przyłożenie kodu kreskowego produktu do skanera. Ale coraz częściej pojawiają się na rynku kasy, w których taka czynność nie jest konieczna, ponieważ prawidłowe odczytanie produktu odbywa się poprzez czytniki RFID lub kamery.

- Powszechny wzrost akceptacji klientów dla kas samoobsługowych, nacisk klientów na szybkość transakcji oraz jej wygodę stał się genezą zbudowania takiej kasy przy wykorzystaniu środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasza firma w ubiegłym roku przy współpracy z jedną z największych sieci handlu detalicznych wykorzystywała już podobne technologie. Wyniki współpracy okazały się na tyle obiecujące, że zdecydowaliśmy się zbudować własną technologię opartą na model rozpoznawania produktów dostępnych w sklepie za pomocą wizji komputerowej – dodaje Rafał Wyderka, wiceprezes zarządu spółki Plastream.