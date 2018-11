Oszczędności w firmie – jak i gdzie ich szukać?

Jak i gdzie szukać oszczędności?

Możliwości oraz pomysłów na szukanie oszczędności jest sporo. Najczęściej spotykanym jest redukcja kosztów zużycia energii. Większość z firm prowadzących działalność używa do pracy komputera, drukarki, maszyn i urządzeń elektrycznych. Nie wyobrażamy sobie dziś życia i prowadzenia biznesu bez laptopa. Wszystkie te urządzenia pobierają prąd. Jeśli nie jest to konieczne starajmy się wyłączać komputery na czas ich bezczynności. Możemy zainwestować w oświetlenie z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach mało uczęszczanych tj. toalety czy klatki schodowe. Używajmy światła dziennego najwięcej jak to możliwe. To również przynosi korzyści nie tylko materialne ale również jest dobre dla naszych oczu. Czy zawsze wykorzystujemy całą powierzchnię naszego biura? Czy zdarza się, że część powierzchni stoi pusta? To dobry sposób na generowanie dodatkowych przychodów w postaci np. wpływów z najmu. W ten sposób zarobione pieniądze możemy przeznaczyć na zakup potrzebnego sprzętu biurowego lub inne wydatki. Ale czy zawsze kupowany sprzęt musi być nowy z salony? Otóż niekoniecznie. Kupienie używanego komputera czy drukarki w dobrym stanie pozwoli nam zaoszczędzić ponad połowę kosztów związanych z zakupem nowego urządzenia. Zwłaszcza, że sprzęt komputerowy traci dość szybko na wartości a jego sprawność jest ciągle bez zarzutu.

Jak mądrze gospodarować pieniędzmi?

Umiejętność negocjowania przydaje się w procesie efektywnego gospodarowania pieniędzmi Negocjując warunki umowy możemy uzyskać dobrą cenę nie rezygnując w wysokiej jakości towarów lub usług. Warto negocjować wszędzie gdzie się da, choć nie zawsze jest to skuteczne. Ta umiejętność pozwala na zbudowanie pewności siebie osób zarządzających firmą. Cyfryzacja to galopujący proces w dzisiejszych czasach. Dlatego też, większość dokumentów dziś przesyłamy i otrzymujemy w formie scanów czy pdf-ów. To pozwala na redukcję kosztów materiałów biurowych do niezbędnego minimum. Oczywiście nie wszystko da się przechowywać w formie elektronicznej. Przepisy prawa stanowią co, jak długi i w jakiej formie mamy obowiązek przechowywać. W związku z tym część dokumentów i tak jest drukowana i przechowywana papierowo. Ekologiczne rozwiązania w firmie to jeden z lepszych pomysłów na mądre gospodarowanie pieniędzmi.

Czy jest możliwe generowanie oszczędności w firmie?

Oczywiście, że jest to możliwe – jednak nigdy nie kosztem pracownika. Powyższe, to tylko kilka propozycji optymalizacji kosztów. Pamiętajmy, że czynnik ludzki jest najważniejszym i najcenniejszym elementem całego procesu funkcjonowania firma. To o pracownika powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności a następnie możemy szukać optymalizacji w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

