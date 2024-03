Zboża ozime wiosną - jak nawozić dolistnie. 5 kluczowych wskazówek

Jedną z najefektywniejszych form pielęgnacji (dokarmiania) zbóż ozimych wiosną jest nawożenie dolistne. Dobrze przemyślane działania agrotechniczne wraz z odpowiednim wyborem samego nawozu to korzyść dla roślin, a przede wszystkim dla rolnika.

rozwiń >

Zboża ozime wiosną

Po długim okresie zimowym przyroda wraca do życia, a na polach rozpoczyna się dynamiczny wzrost zbóż ozimych. Po rozpoczęciu wegetacji, ubogim w składniki pokarmowe roślinom należy dostarczyć najważniejsze składniki pokarmowe, niezbędne do prawidłowego rozwoju i efektywnego wzrostu. Jak udowodniono, nawożenie dolistne zbóż jest jednym z najefektywniejszych sposobów zapewnienia oziminom odpowiedniej dawki mikroelementów, co wpływa między innymi na:

- stabilny wzrost, szczególnie po okresie zimowym,

- poprawę witalności,

- sprawniejszą gospodarkę wodną rośliny,

- lepsze, intensywniejsze wybarwienie rośliny,



Udowodniono również, że dostarczenie odpowiednich mikroelementów poprzez nawożenie dolistne znacząco wpływa na wzrost plonów oraz maksymalne wykorzystanie składników dostarczanych posypowo.



O czym zatem należy pamiętać planując nawożenie dolistne? Przedstawiamy 5 wskazówek istotnych w procesie skutecznego dokarmiania dolistnego zbóż ozimych:

REKLAMA

Prawidłowa ocena stanu roślin po zimie

Wygląd to nie wszystko, ale prawidłowa ocena kondycji upraw po zimie pozwoli szybko ocenić stan ich przezimowania. Wizualne objawy niedoborów są trudne do jednoznacznego zidentyfikowania, stąd stosowanie nawożenia dolistnego zwłaszcza mikroelementami powinno mieć zawsze charakter prewencyjny. W przypadku niedoborów, lustracja roślin pozwoli wykluczyć pogłębienie deficytów, który może objawić się na uprawie w postaci nieprawidłowo wykształconego systemu korzeniowego, przebarwionych i zniekształconych liści oraz słabszym wigorze.



Młode rośliny znacznie lepiej reagują na nawożenie dolistne, szybkie uzupełnienie składników pomoże im na skuteczną regenerację.

Nawożenie dolistne nie w każdą pogodę

Efektywność nawożenie dolistnego zależy ściśle od warunków pogodowych.



„Optymalny czas do wykonywania zabiegów wczesną wiosną to warunki wysokiej wilgotności powietrza. Pierwsze zabiegi nawożenia dolistnego zbóż najlepiej przeprowadzać, gdy średnia temperatura dobowa przekracza 5-8°C, kiedy rośliny są już aktywne fizjologicznie. Należy unikać wykonywania zabiegów w pełnym nasłonecznieniu, pamiętając, że wraz ze wzrostem nasłonecznienia i temperatur, zabiegi nawożenia powinny być przeprowadzane wieczorem lub wczesnym rankiem, a latem nocą.” – wyjaśnia Hubert Konarski, Menadżer ds. upraw Agrii Polska. Latem, przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności zalecane jest wykonywanie zabiegów na rosę lub późnym popołudniem/ wieczorem , gdy wilgotność powietrza utrzymuje się na optymalnym poziomie 60-80%, a turgor liści jest najwyższy.



„Przy niepewnej pogodzie, chcąc utrzymać efektywność zabiegu, należy sięgać po nawozy wzbogacone środkami zwiększającymi przyczepność oraz dodatkami formulacyjnymi. FoliQ® Mikromix to wysokoskoncentrowany nawóz makro i mikroelementowy, który zasili wiosennie rośliny w niezbędne składniki odżywcze, a dodatek surfaktantów ułatwi zabiegi nawożenia nawet w trakcie dużych wahań pogodowych” – dodaje ekspert marki foliQ.

Jakie mikroelementy są potrzebne?

Składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego wzrostu roślin są ze sobą ściśle powiązane. Niedobór np. manganu oznacza również deficyt azotu i fosforu, których objawy nakładają się na siebie. By skutecznie odżywić uprawy ozime, musimy dostarczyć roślinom kompleksowego wsparcia w postaci bogatej w mikro- i makroskładniki formulacji.



Azot to podstawowy budulec tkanek roślinnych, który odpowiada za prawidłowy wzrost i stabilność upraw. Przeciwdziałanie jego deficytom to standard w wiosennych zabiegach agrotechnicznych, w których dostarcza się również potasu i fosforu.



Dostarczanie mikroelementów w uprawach zbóż powinno mieć charakter zapobiegawczy. Deficyty składników, których objawy widoczne są w postaci niedoborów to często wpływ na plon na poziomie 20-30 a czasem nawet 50 %. Prewencyjne dostarczanie mikroskładników, takich jak miedź to poprawa stabilności rośliny oraz wzrost plonu średnio o 10%[zob. Potarzycki J.: Rola miedzi w nawożeniu pszenicy ozimej.]. Dodatek molibdenu efektywnie wpływa na transport azotu w roślinie, wzmacniając tym samym efektywność tradycyjnych zabiegów posypowych. Cynk jest składnikiem niezbędnym w tworzeniu białek i metabolizmie węglowodanów co również bezpośrednio przekłada się na skuteczność pobierania azotu. Optymalne dawki składników odżywczych dla zbóż ozimych, w nawozach dedykowanych uprawom zbożowym jak foliQ® Kłos LS to inwestycja w stabilny i zdrowy plon.

Parametry cieczy użytkowej

Przyswajalność składników w nawożeniu dolistnym to kluczowy element skutecznych zabiegów, na który, poza właściwościami samej formualcji ma wpływ odpowiednie sporządzona mieszanina robocza. Dobranie dawki nawozowej powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniem producenta oraz być dopasowane do warunków w polu.



Kluczowym elementem cieczy roboczej jest woda. Optymalne pH do tworzenia mieszanin zbiornikowych mieści się w przedziale 5-7. Jeśli mamy zbyt wysokie pH, na przykład 8 i wodę twardą o wysokiej zawartości Ca Mg, zaleca się stosowanie kondycjonerów wody. Sposobem może być również stosowanie nawozów wysokiej jakości formulacyjnej jakimi są foliQ Mikromix i foliQ Kłos LS.



Rozpuszczalność składników zależy również od temperatury wody – im wyższa, tym składniki lepiej się rozpuszczają. Zbyt zimna woda również nie służy roślinom, szczególnie przy wysokich temperaturach powietrza.



Mieszaninę opryskową należy sporządzić tuż przed zabiegiem i zużyć możliwie na bieżąco.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kompleksowe planowanie działań

REKLAMA

Poprzez dostarczenie roślinie brakujących składników odżywczych przez liście, w szybki sposób można chronić je przed skutkami niedoborów i wpływać na ich ogólną witalność. Młode rośliny lepiej reagują na oprysk, szybciej adaptując składniki mineralne, stąd dobrze odżywione lepiej radzą sobie z chorobami grzybowymi i atakami patogenów

Skuteczne nawożenie dolistne uzupełnia tradycyjne nawożenie, jednocześnie stanowiąc alternatywę w przypadku długotrwałych braków opadu czy działań interwencyjnych. Wspomaga efektywne pobieranie mikro i makroskładników dostarczanych przez korzeń. Daje to maksymalne wykorzystanie użytych w uprawie nawozów mineralnych, zamieniając podjęte działania w kompleksową pomoc roślinie i dając wymierne korzyści rolnikowi.

Przemyślane łączenie nawożenia dolistnego z dostarczaniem roślinom składników doglebowo to kompleksowe działania znacząco poprawiające witalność roślin oraz pewność Rolnika, co do efektywnego wykorzystania dostępnych środków.